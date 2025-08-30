Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:38

Сушка без сюрпризов: ошибка, из-за которой шторы становятся короче

Сушка штор: правила для сохранения длины и формы

Многие думают, что главное — правильно постирать шторы. Но именно сушка определяет, сохранят ли они форму и длину. Неправильное обращение с влажной тканью приводит к усадке, заломам и сложной глажке.

Сушка прямо на карнизе

Оптимальный вариант — повесить шторы влажными сразу после стирки. Под собственным весом они вытянутся и расправятся, а заломы разгладятся без утюга. Для тяжёлых тканей можно дополнительно закрепить внизу грузики.

Горизонтальная сушка

Если ткань деликатная (лён, вискоза), лучше разложить шторы горизонтально на чистой поверхности или сушилке, чтобы избежать деформации. При этом важно периодически переворачивать их, чтобы сушка шла равномерно.

Чего стоит избегать

  • Сушилки с прищепками: оставляют следы и заломы.
  • Сушильные машины: почти всегда приводят к усадке.
  • Батареи и прямое солнце: могут пересушить и обесцветить ткань.

Подготовка к сушке

  • слегка отжать шторы на низких оборотах или вообще без отжима (особенно для натуральных тканей),
  • встряхнуть после стирки, чтобы убрать лишнюю воду и складки,
  • аккуратно сложить или повесить, не перекручивая.

Как итог

Правильная сушка — это гарантия того, что шторы сохранят форму и длину. Немного внимания на этом этапе избавит от усадки и утомительной глажки, а интерьер останется аккуратным.

