Тяжёлые шторы без проблем: ошибка, из-за которой рвутся крепления на карнизе
Даже самые красивые шторы потеряют вид, если карниз не справляется с их весом. Бархат, жаккард, плотный блэкаут и многослойные композиции требуют особого подхода.
Материал карниза
- Металл — лучший вариант для тяжёлых тканей. Алюминий лёгкий, но прочный; сталь выдерживает значительные нагрузки.
- Дерево — красиво и надёжно, но важно выбирать массив и проверять прочность креплений.
- Пластик — не подходит: даже качественные модели со временем деформируются.
Толщина и диаметр
Для круглых карнизов оптимальный диаметр — от 28 мм и больше. Тонкие штанги просто прогибаются.
Крепления и фиксация
Используйте настенные кронштейны не реже, чем через 1,5-2 м.
Для широких окон обязательно делайте дополнительное крепление в центре.
Для массивных штор лучше сразу выбирать карниз с усиленными кронштейнами.
Типы карнизов
- Круглые металлические — универсальный вариант, сочетающий прочность и эстетику.
- Профильные алюминиевые — выдерживают значительные нагрузки, позволяют создавать сложные формы.
- Шинные системы — хороши для многоярусных штор, легко скрываются за потолком.
Аксессуары
Для лёгкого движения ткани выбирайте роликовые бегунки.
Устанавливайте фиксаторы, чтобы шторы не "съезжали" к центру.
Для длинных и тяжёлых штор полезны декоративные держатели, снимающие часть нагрузки.
Почему это важно
Правильно подобранный карниз защищает ткань от разрывов, помогает шторам висеть ровно и сохраняет общий вид интерьера. Это не просто крепёж, а элемент, который обеспечивает комфорт и долговечность всего текстиля.
