Воздушная ткань с характером: почему тюль требует особого ухода
Воздушный тюль на окне создаёт уют, но быстро теряет свежесть: серая пыль, жёлтые пятна, посторонние запахи. К счастью, вернуть ткани белизну и лёгкость можно недорого и без особых усилий.
Подготовка к стирке
- Снимите тюль с карниза и встряхните её на улице или балконе.
- Снимите все крючки и украшения.
- Если ткань сильно загрязнена, замочите её на 1-2 часа в тёплой воде с солью — это снимет основной слой грязи.
"Если тюль давно не стирали и на материале есть серьёзные загрязнения, стоит предварительно замочить его в солевом растворе", — советует эксперт по уборке Нина Новикова.
Чем стирать тюль
Тонкая ткань требует бережного обращения.
- Стирайте в режиме "деликатная стирка" при 30 °C.
- Отжим — минимальный или вовсе без него.
- Лучше использовать специальный мешок для стирки.
- Оптимальный вариант — гель с кислородными отбеливателями.
- Порошки могут быть слишком агрессивны. Для свежести добавьте немного кондиционера.
Народные способы отбеливания
- Соль + сода: 5 л воды + 3 ст. л. соли + 2 ст. л. соды. Замочите на 2-3 часа. Хорошо убирает пыль и серость.
- Перекись + нашатырь: 5 л воды + 1 ст. л. перекиси (3%) + 1 ч. л. нашатыря. Держите 30-40 минут — помогает от желтизны.
- Мыло + крахмал: половина бруска мыла + 2 ст. л. крахмала + 1 ст. л. соли на 5 л воды. Замочите на ночь. Крахмал придаёт упругость.
- Синька: пара капель на 5 л воды — придаёт ярко-белый оттенок. Важно не переборщить.
- Борная кислота: 60 мл на 10 л воды, замочить минимум на 2 часа. Осветляет и убирает серость.
Сушка и глажка
- Не выкручивайте тюль вручную — ткань может растянуться.
- Повесьте занавеску прямо на карниз влажной: под своим весом она расправится.
- Если всё же нужна глажка — используйте минимальную температуру, утюг с паром или марлю.
"Повесьте тюль во влажном виде: она расправится сама, и глажка может не понадобиться", — советует Нина Новикова.
Уход за тюлем
- Проветривайте комнату — ткань будет меньше впитывать запахи.
- Стирайте занавески каждые 2-3 месяца (чаще, если окна выходят на улицу или рядом кухня).
- Для закрепления цвета добавляйте при стирке немного соли или уксуса.
Итог
Освежить тюль можно быстро и недорого: простые средства вроде соли, соды или борной кислоты прекрасно справляются с серостью и желтизной. А регулярный уход и деликатная стирка продлят её свежесть и сделают интерьер лёгким и аккуратным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru