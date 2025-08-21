Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стирка тюля
Стирка тюля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:50

Воздушная ткань с характером: почему тюль требует особого ухода

Чем отбелить тюль в домашних условиях: советы по уходу и регулярной стирке

Воздушный тюль на окне создаёт уют, но быстро теряет свежесть: серая пыль, жёлтые пятна, посторонние запахи. К счастью, вернуть ткани белизну и лёгкость можно недорого и без особых усилий.

Подготовка к стирке

  1. Снимите тюль с карниза и встряхните её на улице или балконе.
  2. Снимите все крючки и украшения.
  3. Если ткань сильно загрязнена, замочите её на 1-2 часа в тёплой воде с солью — это снимет основной слой грязи.

"Если тюль давно не стирали и на материале есть серьёзные загрязнения, стоит предварительно замочить его в солевом растворе", — советует эксперт по уборке Нина Новикова.

Чем стирать тюль

Тонкая ткань требует бережного обращения.

  • Стирайте в режиме "деликатная стирка" при 30 °C.
  • Отжим — минимальный или вовсе без него.
  • Лучше использовать специальный мешок для стирки.
  • Оптимальный вариант — гель с кислородными отбеливателями.
  • Порошки могут быть слишком агрессивны. Для свежести добавьте немного кондиционера.

Народные способы отбеливания

  1. Соль + сода: 5 л воды + 3 ст. л. соли + 2 ст. л. соды. Замочите на 2-3 часа. Хорошо убирает пыль и серость.
  2. Перекись + нашатырь: 5 л воды + 1 ст. л. перекиси (3%) + 1 ч. л. нашатыря. Держите 30-40 минут — помогает от желтизны.
  3. Мыло + крахмал: половина бруска мыла + 2 ст. л. крахмала + 1 ст. л. соли на 5 л воды. Замочите на ночь. Крахмал придаёт упругость.
  4. Синька: пара капель на 5 л воды — придаёт ярко-белый оттенок. Важно не переборщить.
  5. Борная кислота: 60 мл на 10 л воды, замочить минимум на 2 часа. Осветляет и убирает серость.

Сушка и глажка

  • Не выкручивайте тюль вручную — ткань может растянуться.
  • Повесьте занавеску прямо на карниз влажной: под своим весом она расправится.
  • Если всё же нужна глажка — используйте минимальную температуру, утюг с паром или марлю.

"Повесьте тюль во влажном виде: она расправится сама, и глажка может не понадобиться", — советует Нина Новикова.

Уход за тюлем

  • Проветривайте комнату — ткань будет меньше впитывать запахи.
  • Стирайте занавески каждые 2-3 месяца (чаще, если окна выходят на улицу или рядом кухня).
  • Для закрепления цвета добавляйте при стирке немного соли или уксуса.

Итог

Освежить тюль можно быстро и недорого: простые средства вроде соли, соды или борной кислоты прекрасно справляются с серостью и желтизной. А регулярный уход и деликатная стирка продлят её свежесть и сделают интерьер лёгким и аккуратным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно организовать холодильник, чтобы продукты не терялись и не портились сегодня в 14:13

Перестал терять йогурты: как я сделал холодильник удобным по правилам FIFO

Я перестал терять йогурты на задней стенке холодильника. Личный опыт: прозрачные контейнеры, вращающийся поднос и правило FIFO для экономии денег.

Читать полностью » Как правильно упаковывать продукты для хранения в холодильнике сегодня в 13:08

Почему упаковка решает: продукты живут дольше в правильной таре

Как хранить продукты в холодильнике правильно: контейнеры, пакеты или плёнка? Личный опыт и советы, что дольше сохраняет свежесть и избавляет от запахов.

Читать полностью » Какие продукты не нужно хранить в холодильнике и почему сегодня в 12:06

Ошибка на кухне: продукты, которые портятся в холодильнике

Не все продукты стоит хранить в холодильнике: часть теряет вкус и быстрее портится. Рассказываем, что лучше держать вне холодного ящика.

Читать полностью » Простые способы убрать влагу из ящиков холодильника сегодня в 11:05

Болото в ящике исчезло: как я избавился от конденсата в холодильнике

Конденсат в ящиках холодильника портит овощи и превращает их в кашу. Рассказываем простые приёмы, как убрать лишнюю влагу без дорогих гаджетов.

Читать полностью » Нужно ли мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике сегодня в 10:03

Мыть или не мыть: почему хозяйки спорят о том, как хранить овощи в холодильнике

Мыть или не мыть овощи и фрукты перед хранением? Специалисты объясняют риски, а хозяйки делятся опытом, как сохранить свежесть продуктов дольше.

Читать полностью » Какие продукты нельзя хранить рядом в холодильнике и почему сегодня в 9:00

Они портят друг друга: продукты, которые нельзя держать вместе

Яблоки рядом с морковью, мясо рядом с молочкой — всё это ускоряет порчу. Разбираем, какие продукты несовместимы в холодильнике и как их раскладывать правильно.

Читать полностью » Как правильно хранить овощи и фрукты в холодильнике: секрет влажности сегодня в 8:52

Овощи живут дольше, если знать про влажность: мой опыт с холодильником

Овощи и фрукты живут дольше, если знать про влажность. Личный опыт: как правильно использовать ползунки в холодильнике и простые приёмы для свежести.

Читать полностью » Что важнее при выборе холодильника: бренд или функции сегодня в 7:51

Холодильник работает десятый год: что оказалось важнее: бренд или функции

Что важнее при выборе холодильника: известный бренд или функции? Разбираем, почему надёжность и отзывы покупателей ценнее рекламных обещаний.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

В Великом Новгороде нашли свинцовую печать князя Ярослава Мудрого
Авто и мото

Дептранс: в Москве за 15 лет число угонов автомобилей сократилось почти в 15 раз
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины: упражнения на баланс укрепляют мышцы и нервную систему
Красота и здоровье

Барбара Палвин рассказывает о диагнозе: что важно знать о эндометриозе
Еда

Спелый арбуз определяется по жёлтому пятну и сухим усикам
Питомцы

Учёные подтвердили, что некоторые животные могут помочь в диагностике опасных болезней
Красота и здоровье

Звезда "Гарри Поттера" Олдман откровенно рассказал об алкоголизме
Наука и технологии

Ученые из Университета Тренто обнаружили ДНК древних жителей Альп в современных генах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru