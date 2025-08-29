Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриный суп с овощами
Куриный суп с овощами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:17

Этот суп называют символом Юго-Восточной Азии — попробовав раз, возвращаются снова

Шеф Дебби Тео: лакса в Малайзии превратилась в гастрономическую роскошь

Когда речь заходит о супах с лапшой из Юго-Восточной Азии, первым в памяти всплывает карри-лакса. Этот густой, сливочный и острый бульон золотисто-охристого оттенка с рисовой лапшой и множеством добавок — от креветок и рыбных котлет до ростков бобов и тофу — стал настоящей гастрономической легендой. Его можно встретить в уличных лотках, школьных столовых и ресторанах, а в австралийском Дарвине даже проводят фестиваль, посвящённый лаксе.

Откуда появилась лакса

Происхождение названия остаётся загадкой. Но в Малайзии слово "лакса" для большинства жителей означает одно: "лапша в остром бульоне". И это определение охватывает целый спектр блюд.

  • На западе страны популярны карри-бульоны — от насыщенно-красных до ярко-золотых.
  • В южном Джохоре подают необычную версию: густой рыбный соус, напоминающий болоньезе, со спагетти и самбалом.
  • В Сараваке предпочитают сложную, невероятно острую лаксу с длинным списком специй.
  • Пенанг известен кислой и пряной асам-лаксой на основе рыбы

"Каждый регион показывает в лаксе то, что ему ближе всего, — свои привычные продукты", — отмечает шеф-повар малайзийской кухни Дебби Тео.

По её словам, сегодня приготовить "правильную" лаксу дома непросто: продукты подорожали, а у людей меньше времени. "Лакса теперь — роскошь!", — говорит она.

Карри-лакса и её идеал

Малаккская версия ньонья-лаксы отличается особым вкусом. Её основа — креветочный бульон с добавлением вьетнамской мяты, которую называют "листом лаксы". Кокосовое молоко делает суп густым и бархатным, а специи вроде кориандра, тмина и фенхеля превращают его в карри-лаксу.

"Стоит добавить такие пряности — и это уже не ньонья-лакса", — подчёркивает Тео.

Однако именно эта вариация стала одной из самых любимых за пределами Малайзии.

В Лондоне карри-лакса постепенно выходит на уровень мировой гастрономической иконы. Шеф Мэнди Инь, основавшая ресторан Sambal Shiok Laksa Bar, уверена, что у этого блюда большое будущее.

"Хочу, чтобы лакса была известна так же, как пад тай или фо", — говорит Инь.

Секреты вкуса

Список ингредиентов у лаксы может пугать своей длиной. Но, как отмечают повара, его можно условно разделить на три части:

  • Паста — смесь специй, лука-шалота, чили, чеснока и лемонграсса.
  • Бульон — чаще всего из креветочных панцирей и голов, обжаренных в масле.
  • Сборка — лапша и разнообразные добавки: креветки, курица, рыба, овощи или даже жареный темпе.

Классика предполагает сочетание рисовой вермишели и жёлтой "щелочной" лапши. В качестве белка можно взять курицу или морепродукты, а среди овощей часто встречаются бок-чой, баклажаны и свежие травы.

Почему стоит готовить

Карри-лакса требует терпения и внимания к деталям. Но награда за труд — суп с глубоким, многослойным вкусом, который сложно сравнить с чем-либо другим. Сытный, согревающий и невероятно ароматный, он стал символом кухонь Юго-Восточной Азии и уже завоёвывает мир.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запекание фаршированных грибов: технология приготовления для предотвращения раскисания сегодня в 1:25

Курица и грибы против пиццы: какая закуска выигрывает в битве за внимание гостей

Узнайте, как быстро и просто приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей ароматной еды!

Читать полностью » Диетолог объяснила, какие мясные и рыбные консервы самые полезные вчера в 22:27

Вздутые крышки и ржавые швы: признаки, что консервы лучше выбросить

Диетолог объяснила, как выбрать качественные консервы и избежать отравления: на что смотреть на упаковке, какие виды полезнее и как хранить банки.

Читать полностью » Шеф-повара назвали сорт яблок вчера в 21:17

Хотите штрудель без каши? Секрет в правильном выборе яблок

Шеф-повара назвали лучший сорт яблок для шарлотки и штруделя. Эти плоды сохраняют форму и вкус в духовке, а вот другие лучше обходить стороной.

Читать полностью » Врач Калбертсон: антиоксиданты базилика снижают риск артрита и катаракты вчера в 20:59

Пряность из салата — враг рака: как базилик борется с болезнями века

Диетолог рассказала, как базилик помогает в профилактике рака и гипертонии, а также защищает организм от болезней благодаря антиоксидантам.

Читать полностью » Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари вчера в 20:16

Ложка ложке рознь: когда надёжная утварь портит вкус и пользу блюд

Эксперт объяснила, чем опасны пластиковые и металлические ложки на кухне и почему лучше выбрать деревянные — но менять их нужно вовремя.

Читать полностью » Маффины без сахара: замените ветчину на курицу или бекон для разнообразия вкуса вчера в 18:35

Хотите нежнее? Замените часть молока на это — и маффины станут воздушными

Несладкие маффины с ветчиной и сыром — простой рецепт для завтрака или перекуса. Готовятся быстро, получаются воздушными и очень сытными.

Читать полностью » Варите яблочное варенье в три приёма по 5 минут — сироп будет густым и янтарным вчера в 17:37

Варенье, как из дорогого магазина: простой способ сохранить дольки упругими

Узнайте секрет приготовления яблочного варенья, в котором дольки остаются целыми, а сироп получается густым и прозрачным.

Читать полностью » Замочите огурцы 5–6 часов в воде — и заготовка получится хрустящей и без горечи вчера в 16:46

Горечь и плесень внутри банки с огурцами: ошибка, которую совершают даже опытные хозяйки

Хрустящие, ароматные и с легкой остринкой — такие огурцы легко приготовить по проверенному рецепту. Узнайте секреты правильной заготовки.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с пекинской капустой и ветчиной за 30 минут
Красота и здоровье

Врач Абрицова: сидячий образ жизни и поднятие тяжестей повышают риск геморроя
Садоводство

Как правильно поливать петрушку: избегаем ошибок и получаем богатый урожай
Еда

Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс: гребля на 2000 м с интервалами каждые 90 секунд — советы тренера
Туризм

Туристы пожаловались на высокие цены в ресторанах Санторини
Садоводство

Совместное выращивание томатов и трав на подоконнике снижает риск вредителей
Еда

Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru