Этот суп называют символом Юго-Восточной Азии — попробовав раз, возвращаются снова

Когда речь заходит о супах с лапшой из Юго-Восточной Азии, первым в памяти всплывает карри-лакса. Этот густой, сливочный и острый бульон золотисто-охристого оттенка с рисовой лапшой и множеством добавок — от креветок и рыбных котлет до ростков бобов и тофу — стал настоящей гастрономической легендой. Его можно встретить в уличных лотках, школьных столовых и ресторанах, а в австралийском Дарвине даже проводят фестиваль, посвящённый лаксе.

Откуда появилась лакса

Происхождение названия остаётся загадкой. Но в Малайзии слово "лакса" для большинства жителей означает одно: "лапша в остром бульоне". И это определение охватывает целый спектр блюд.

На западе страны популярны карри-бульоны — от насыщенно-красных до ярко-золотых.

В южном Джохоре подают необычную версию: густой рыбный соус, напоминающий болоньезе, со спагетти и самбалом.

В Сараваке предпочитают сложную, невероятно острую лаксу с длинным списком специй.

Пенанг известен кислой и пряной асам-лаксой на основе рыбы

"Каждый регион показывает в лаксе то, что ему ближе всего, — свои привычные продукты", — отмечает шеф-повар малайзийской кухни Дебби Тео.

По её словам, сегодня приготовить "правильную" лаксу дома непросто: продукты подорожали, а у людей меньше времени. "Лакса теперь — роскошь!", — говорит она.

Карри-лакса и её идеал

Малаккская версия ньонья-лаксы отличается особым вкусом. Её основа — креветочный бульон с добавлением вьетнамской мяты, которую называют "листом лаксы". Кокосовое молоко делает суп густым и бархатным, а специи вроде кориандра, тмина и фенхеля превращают его в карри-лаксу.

"Стоит добавить такие пряности — и это уже не ньонья-лакса", — подчёркивает Тео.

Однако именно эта вариация стала одной из самых любимых за пределами Малайзии.

В Лондоне карри-лакса постепенно выходит на уровень мировой гастрономической иконы. Шеф Мэнди Инь, основавшая ресторан Sambal Shiok Laksa Bar, уверена, что у этого блюда большое будущее.

"Хочу, чтобы лакса была известна так же, как пад тай или фо", — говорит Инь.

Секреты вкуса

Список ингредиентов у лаксы может пугать своей длиной. Но, как отмечают повара, его можно условно разделить на три части:

Паста — смесь специй, лука-шалота, чили, чеснока и лемонграсса.

— смесь специй, лука-шалота, чили, чеснока и лемонграсса. Бульон — чаще всего из креветочных панцирей и голов, обжаренных в масле.

— чаще всего из креветочных панцирей и голов, обжаренных в масле. Сборка — лапша и разнообразные добавки: креветки, курица, рыба, овощи или даже жареный темпе.

Классика предполагает сочетание рисовой вермишели и жёлтой "щелочной" лапши. В качестве белка можно взять курицу или морепродукты, а среди овощей часто встречаются бок-чой, баклажаны и свежие травы.

Почему стоит готовить

Карри-лакса требует терпения и внимания к деталям. Но награда за труд — суп с глубоким, многослойным вкусом, который сложно сравнить с чем-либо другим. Сытный, согревающий и невероятно ароматный, он стал символом кухонь Юго-Восточной Азии и уже завоёвывает мир.