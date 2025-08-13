Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прокол шин на трассе
Прокол шин на трассе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:39

Тихий убийца аккумулятора: что разряжает вашу машину на стоянке

Утечка тока в автомобиле: как выявить причины разряда аккумулятора

Каждый автомобилист знает, что спустя 5-10 лет активной эксплуатации его транспортное средство может начать преподносить неожиданные сюрпризы. Иногда электроника выходит из строя, а в некоторых случаях машина просто отказывается заводиться. Часто причиной этого становится разряженный аккумулятор, ток из которого уходит во время простоя. Однако для поиска проблемы не всегда нужно обращаться в сервис, как отмечает менеджер СТО в интервью.

Причины утечки тока

Утечка тока в автомобиле чаще всего происходит из-за неправильно установленного стороннего оборудования. Также стоит учитывать, что емкость аккумулятора может быть недостаточной для количества потребителей, подключенных к системе. В таких случаях может помочь установка более мощного аккумулятора.

Автомобилист может использовать обычный мультиметр для выявления утечки. Для этого прибор переключается в режим измерения постоянного тока. Один щуп ставится на плюсовую клемму, а другой — на провод. Если показания превышают 0,1 А, это сигнализирует о наличии утечки. Далее необходимо поочередно извлекать предохранители и проверять показания прибора. Как только значения упадут, можно говорить о найденном источнике проблемы.

Что делать дальше?

Дальнейшие действия зависят от того, какое устройство разряжает аккумулятор. Если это мультимедиа или сабвуфер, рекомендуется правильно переустановить оборудование, лучше всего обратившись в проверенный сервис. В случае с охранным комплексом ситуация сложнее, так как потребуется полная переустановка и повторная настройка.

Не стоит забывать, что утечка тока может происходить не только из-за подключенных устройств. Иногда причина кроется в проводке, которая могла прийти в негодность за годы эксплуатации. Даже небольшие повреждения проводов могут привести к разряду аккумулятора. Оголенные контакты могут вызвать короткое замыкание и, в худшем случае, возгорание. Поэтому все провода рекомендуется прятать в защитные кожухи.

Восстановление проводки

Если проводка повреждена, может потребоваться замена всего жгута проводов. Хотя это может быть затратным процессом, он гарантирует, что в будущем не возникнут новые проблемы с контактами, и аккумулятор не будет разряжаться. Это особенно актуально для тех, кто не планирует расставаться со своим автомобилем в ближайшее время и хочет сохранить его в исправном состоянии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Yiwei New Energy Technology: 70% поставок из Китая в Россию теперь составляют автомобили с пробегом сегодня в 0:42

Подержанные авто из КНР стали золотой жилой для дилеров — и причина не только в цене

Китайские экспортеры меняют стратегию, отправляя в Россию всё больше подержанных автомобилей, включая премиум-класс, и на это есть веские причины.

Читать полностью » Кроссовер Tenet T7 сошёл с конвейера нового автозавода в Калуге сегодня в 0:10

Бывший завод Volkswagen в Калуге ожил — теперь там собирают машины с неожиданным именем

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начали выпускать кроссоверы Tenet, а сама марка получила символичное имя и амбициозные планы.

Читать полностью » Автомобили с высоким расходом топлива: что нужно знать владельцам вчера в 23:47

Невидимый вор в вашем баке: что незаметно опустошает кошелёг на заправках

Узнайте, почему ваша машина может начать потреблять больше топлива и как быстро выявить причину. Советы моториста помогут вам сэкономить на заправках!

Читать полностью » Национальный автосоюз предложил штраф 15 тысяч рублей за вчера в 16:28

Шторка за 15 тысяч: в России готовят новый удар по кошелькам водителей

В России предлагают ввести крупный штраф за "иранскую тонировку" — съёмные шторки на стёклах. Почему это может изменить правила игры на дорогах?

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в Китае с 1 по 10 августа снизились на 4% вчера в 15:05

Китайский авторынок сделал паузу — и тут же нашёл способ вернуться в рост

Август в Китае стартовал с замедления продаж машин, но электромобили, трейд-ин и сезонный спрос могут кардинально изменить картину к концу месяца.

Читать полностью » Huawei и GAC ускорят запуск премиального бренда автомобилей HuaWang вчера в 14:54

GAC и Huawei затеяли автомобильную революцию — премиум за цену массового авто

GAC и Huawei ускоряют создание нового премиального электробренда HuaWang, инвестируя еще 6 млрд юаней. Первая модель может выйти раньше срока.

Читать полностью » Автопилот безопаснее человека, но вызывает тревогу — объяснение экспертов вчера в 13:36

Будущее без руля уже здесь, но мы не готовы: страх перед машиной — это страх перед собой

Почему мы боимся автопилотов, но доверяем водителям с кофе за рулем? Разбираемся в парадоксах человеческого восприятия технологий и того, что стоит за нашими страхами.

Читать полностью » Как продлить срок службы автомобильного аккумулятора до 10 лет и больше — советы экспертов вчера в 12:30

Умирает не от старости, а от невнимательности: как сохранить аккумулятор надолго

Узнайте, как продлить срок службы автомобильного аккумулятора. От правильной эксплуатации до обслуживания — все, что нужно знать для долгой службы вашей батареи.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: метеорит старше Земли взорвался в небе над Джорджией
Дом

Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец
Красота и здоровье

Новоселов: лекарства при деменции замедляют ухудшение когнитивных функций
Туризм

Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты
Авто и мото

Марат Хуснуллин: музыкальная разметка на М-12 помогает снизить риск ДТП
Спорт и фитнес

Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки
Авто и мото

Czinger отказался от выпуска Hyper GT и SUV, сосредоточится на гиперкаре 21C
Культура и шоу-бизнес

Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru