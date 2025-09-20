Шестое массовое вымирание не наступило: правда, которая меняет всё
Разговоры о том, что человечество стало свидетелем "шестого массового вымирания", звучат всё громче. Действительно, темпы исчезновения видов сегодня выше, чем в прошлые тысячелетия. Однако новое исследование из Гарварда показывает: пока масштабы происходящего не сопоставимы с глобальными катастрофами прошлого.
Учёные проанализировали вымирания не отдельных видов, а целых родов — более крупных таксономических групп, объединяющих близких родственников. Именно на этом уровне исчезновение означает утрату уникальных ветвей древа жизни, формировавшихся миллионы лет.
Массовое вымирание: что это такое
Когда говорят о массовом вымирании, имеют в виду не исчезновение отдельных видов, а гибель крупных групп — родов, семейств или даже отрядов. Так, в конце мелового периода Земля потеряла динозавров, а 250 миллионов лет назад, во время пермской катастрофы, исчезло до 90% морских обитателей.
Иными словами, массовое вымирание — это не вырванные страницы из книги жизни, а целые главы, безвозвратно утерянные.
Сравнение: вымирания в прошлом и сегодня
|Период
|Потери
|Масштаб
|Пермское вымирание (252 млн лет назад)
|До 90% видов, большинство семейств
|Глобальная катастрофа
|Меловое вымирание (66 млн лет назад)
|Динозавры, многие морские животные
|Конец целой эры
|Последние 500 лет
|102 рода (<0,5%)
|Локальные исчезновения
Что показало исследование
Учёные собрали данные о более чем 22 тысячах родов животных и растений за последние пять столетий. С 1500 года полностью исчезло 102 рода — менее 0,5% от общего числа.
Почти половина вымерших групп пришлась на птиц (37 родов) и млекопитающих (21 род). Среди рыб, амфибий, рептилий, членистоногих и растений утраты оказались крайне редкими.
Географическая картина
Оказалось, что 76% вымерших родов были эндемиками — обитателями строго ограниченных территорий. Чаще всего это острова: Гавайи, Маскаренские острова, Вест-Индия, Новая Зеландия. На материках такие случаи встречались значительно реже, исключение составили пресноводные экосистемы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Считать, что современные вымирания уже равны глобальным катастрофам → паника и искажение картины → уточнённые данные показывают локальность и редкость на уровне родов.
- Игнорировать островные экосистемы → недооценивать их уязвимость → именно они оказались самыми пострадавшими.
- Полагать, что темпы ускоряются → неверные прогнозы → анализ выявил пик в XIX-XX веках и замедление в последние 100 лет.
А что если…
…современные угрозы изменят тренд? Климатические сдвиги и урбанизация могут ударить сильнее, чем завозимые виды на острова.
…мы недооцениваем "тёмные вымирания" — исчезновения видов, которые так и не были описаны? Тогда реальная картина может оказаться печальнее.
…главный кризис впереди? Современные экосистемы слишком изменчивы, и новые катастрофы могут носить иной характер.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Даёт трезвый взгляд на масштабы вымираний
|Базы данных неполные, есть пробелы
|Показывает локальность большинства случаев
|Недооценены малоизученные группы
|Подтверждает важность охраны островных экосистем
|Не исключает будущего ускорения процессов
FAQ
Что такое "шестое массовое вымирание"?
Это гипотеза о том, что нынешний кризис биоразнообразия сравним с пятью предыдущими глобальными катастрофами.
Сколько родов исчезло за последние 500 лет?
102 рода из более чем 22 тысяч — менее 0,5%.
Почему острова так уязвимы?
Эндемики не приспособлены к конкуренции и легко вымирают после появления инвазивных видов.
Уменьшились ли темпы вымираний?
Да, пик пришёлся на XIX-XX века, сегодня скорость ниже, хотя угроза сохраняется.
Мифы и правда
-
Миф: мы уже в разгаре глобального вымирания.
-
Правда: пока речь идёт о локальных и редких потерях на уровне родов.
-
Миф: все группы одинаково уязвимы.
-
Правда: больше всего страдают птицы и млекопитающие.
-
Миф: современный кризис необратим.
-
Правда: охрана природы и сохранение экосистем способны замедлить процесс.
Интересные факты
- Наибольший урон биоразнообразию наносят завозимые животные и растения на островах.
- Большинство "исчезнувших" видов на материках позже находили снова — речь шла о редких или плохо изученных популяциях.
- Термин "шестое массовое вымирание" появился в научной литературе лишь в конце XX века.
Исторический контекст
XIX век: активное истребление животных человеком приводит к вымираниям на островах. XX век: появляются первые программы по охране исчезающих видов. XXI век: тема "шестого вымирания" становится популярной в СМИ. 2025 год: исследование Гарварда показало, что кризис пока не достиг уровня массового вымирания.
