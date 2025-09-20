Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:23

Шестое массовое вымирание не наступило: правда, которая меняет всё

Большинство исчезнувших видов обитали на островах — данные из анализа 22 тысяч групп

Разговоры о том, что человечество стало свидетелем "шестого массового вымирания", звучат всё громче. Действительно, темпы исчезновения видов сегодня выше, чем в прошлые тысячелетия. Однако новое исследование из Гарварда показывает: пока масштабы происходящего не сопоставимы с глобальными катастрофами прошлого.

Учёные проанализировали вымирания не отдельных видов, а целых родов — более крупных таксономических групп, объединяющих близких родственников. Именно на этом уровне исчезновение означает утрату уникальных ветвей древа жизни, формировавшихся миллионы лет.

Массовое вымирание: что это такое

Когда говорят о массовом вымирании, имеют в виду не исчезновение отдельных видов, а гибель крупных групп — родов, семейств или даже отрядов. Так, в конце мелового периода Земля потеряла динозавров, а 250 миллионов лет назад, во время пермской катастрофы, исчезло до 90% морских обитателей.

Иными словами, массовое вымирание — это не вырванные страницы из книги жизни, а целые главы, безвозвратно утерянные.

Сравнение: вымирания в прошлом и сегодня

Период Потери Масштаб
Пермское вымирание (252 млн лет назад) До 90% видов, большинство семейств Глобальная катастрофа
Меловое вымирание (66 млн лет назад) Динозавры, многие морские животные Конец целой эры
Последние 500 лет 102 рода (<0,5%) Локальные исчезновения

Что показало исследование

Учёные собрали данные о более чем 22 тысячах родов животных и растений за последние пять столетий. С 1500 года полностью исчезло 102 рода — менее 0,5% от общего числа.

Почти половина вымерших групп пришлась на птиц (37 родов) и млекопитающих (21 род). Среди рыб, амфибий, рептилий, членистоногих и растений утраты оказались крайне редкими.

Географическая картина

Оказалось, что 76% вымерших родов были эндемиками — обитателями строго ограниченных территорий. Чаще всего это острова: Гавайи, Маскаренские острова, Вест-Индия, Новая Зеландия. На материках такие случаи встречались значительно реже, исключение составили пресноводные экосистемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать, что современные вымирания уже равны глобальным катастрофам → паника и искажение картины → уточнённые данные показывают локальность и редкость на уровне родов.
  • Игнорировать островные экосистемы → недооценивать их уязвимость → именно они оказались самыми пострадавшими.
  • Полагать, что темпы ускоряются → неверные прогнозы → анализ выявил пик в XIX-XX веках и замедление в последние 100 лет.

А что если…

…современные угрозы изменят тренд? Климатические сдвиги и урбанизация могут ударить сильнее, чем завозимые виды на острова.
…мы недооцениваем "тёмные вымирания" — исчезновения видов, которые так и не были описаны? Тогда реальная картина может оказаться печальнее.
…главный кризис впереди? Современные экосистемы слишком изменчивы, и новые катастрофы могут носить иной характер.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Даёт трезвый взгляд на масштабы вымираний Базы данных неполные, есть пробелы
Показывает локальность большинства случаев Недооценены малоизученные группы
Подтверждает важность охраны островных экосистем Не исключает будущего ускорения процессов

FAQ

Что такое "шестое массовое вымирание"?
Это гипотеза о том, что нынешний кризис биоразнообразия сравним с пятью предыдущими глобальными катастрофами.

Сколько родов исчезло за последние 500 лет?
102 рода из более чем 22 тысяч — менее 0,5%.

Почему острова так уязвимы?
Эндемики не приспособлены к конкуренции и легко вымирают после появления инвазивных видов.

Уменьшились ли темпы вымираний?
Да, пик пришёлся на XIX-XX века, сегодня скорость ниже, хотя угроза сохраняется.

Мифы и правда

  • Миф: мы уже в разгаре глобального вымирания.

  • Правда: пока речь идёт о локальных и редких потерях на уровне родов.

  • Миф: все группы одинаково уязвимы.

  • Правда: больше всего страдают птицы и млекопитающие.

  • Миф: современный кризис необратим.

  • Правда: охрана природы и сохранение экосистем способны замедлить процесс.

Интересные факты

  1. Наибольший урон биоразнообразию наносят завозимые животные и растения на островах.
  2. Большинство "исчезнувших" видов на материках позже находили снова — речь шла о редких или плохо изученных популяциях.
  3. Термин "шестое массовое вымирание" появился в научной литературе лишь в конце XX века.

Исторический контекст

XIX век: активное истребление животных человеком приводит к вымираниям на островах. XX век: появляются первые программы по охране исчезающих видов. XXI век: тема "шестого вымирания" становится популярной в СМИ. 2025 год: исследование Гарварда показало, что кризис пока не достиг уровня массового вымирания.

