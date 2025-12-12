Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:20

Рынок валют — не для всех: как не стать жертвой эмоций при спекуляциях

Спекуляции с валютой всегда приводят к убыткам — аналитик Голубовский

Инвестирование в валютные колебания часто приводит к убыткам у обычных людей, так как они действуют под влиянием эмоций, отмечает эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный дом" Дмитрий Голубовский в комментарии MoneyTimes. По его словам, спекуляции с валютой практически всегда заканчиваются потерями, потому что люди совершают сделки в моменты рыночных пиков, что связано с человеческой психологией.

Почему спекуляции с валютой не для всех

Голубовский объясняет, что большинство людей теряет деньги на валютных операциях, потому что они покупают валюту на пиках и продают на минимумах.

"На операциях валютных люди только теряют. Люди всегда покупают на максимумах и продают на минимумах, потому что такая у них психология. Люди покупают тогда, когда пик цены, а не тогда, когда дно. Когда дно никому не интересно", — говорит Голубовский.

Такие ошибки приводят к убыткам, особенно когда они основаны на эмоциональных реакциях на рынок.

Простые граждане, не имея необходимых знаний, часто делают неверные выборы, вовлекаясь в рыночный ажиотаж, что не способствует успешным сделкам.

Отличие инвестирования от спекуляции

Однако Голубовский подчёркивает, что долгосрочное инвестирование в валюту имеет совершенно иной подход.

"Держать часть сбережений в валюте в рамках инвестиционной стратегии — совсем другая история. Это не про краткосрочные обмены, а про изменение структуры накоплений в зависимости от текущего состояния экономики", — отметил аналитик.

Это требует долгосрочного планирования, что принципиально отличается от попыток угадать краткосрочные колебания.

Если человек понимает макроэкономические процессы и тренды, он может эффективно управлять своими активами и корректировать структуру своих сбережений. Голубовский утверждает, что для заработка на валютных операциях необходимы знания и опыт.

Важность знаний и опыта

Заработок на валютных колебаниях требует профессиональных знаний и глубокого анализа. Для тех, кто не обладает необходимыми навыками, попытки заработать на валютных обменах могут привести к потерям. Прежде чем начать работать с валютой, важно тщательно изучить все риски и оценить свои возможности.

