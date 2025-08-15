Падение цен, которого никто не ждал: премиум и бюджет теперь бок о бок

Ещё в начале года казалось, что автомобили европейских марок на российском рынке безусловно дороже китайских конкурентов. Но сегодня эта разница почти исчезла — и дело вовсе не в резком росте цен на продукцию из Китая.

За последние месяцы курс юаня снизился примерно на 20%: с 14 рублей до уровня около 11 рублей за единицу. Такое укрепление рубля напрямую сказалось на стоимости машин, которые поступают в страну по каналам параллельного импорта. В результате цены на ряд популярных моделей просели сразу на сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей.

Резкое падение цен на хиты продаж

По данным "Российской газеты", Toyota RAV4 подешевела почти на миллион рублей. Ещё более впечатляющее снижение — у Toyota Highlander, где разница превысила полтора миллиона. Новый BMW X3 в версии Long теперь стоит от 7,4 до 7,5 млн рублей, хотя в начале года старая версия оценивалась примерно в 8,5 млн.

"Такое удешевление неизбежно подстегнёт спрос, — говорит директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. — Разрыв в цене между "параллельными” машинами и теми, что официально продаются в России, заметно сокращается".

Когда "китаец" стоит как "европеец"

Особенно показателен пример, который приводит эксперт: китайский Tank 700 в комплектации Edition One и европейский BMW X5 при параллельном импорте сейчас стоят почти одинаково. Для рынка это примечательная ситуация — ещё недавно между этими сегментами была ощутимая ценовая пропасть.

Фактически, благодаря валютным колебаниям российский покупатель получил доступ к большему выбору машин в одном ценовом диапазоне. Если раньше европейские бренды рассматривались как дорогая альтернатива, то теперь они всё чаще оказываются прямыми конкурентами китайских моделей по цене.