Смородина на зиму: простой шаг, который гарантирует её успешную перезимовку

Важный нюанс в подготовке смородины к зиме, который нельзя упускать

Осень - пора не только сбора урожая, но и подготовки ваших садовых насаждений к предстоящему зимнему периоду. И одна из важнейших культур, за которой нужно тщательно ухаживать, - это смородина. Правильный уход осенью поможет кустам успешно перезимовать и дать богатый урожай в следующем году.

Многие дачники знают основные правила подготовки смородины к зиме - обрезка, подкормка, мульчирование. Но есть ещё один важный нюанс, о котором часто забывают. Речь идет о своевременной обработке кустов от вредителей и болезней.

Как правило, в конце сентября - начале октября на ветках смородины можно обнаружить яйца вредных насекомых, которые успели отложить их на растении за лето. Если их не удалить, то весной из этих яиц вылупятся личинки, которые будут активно поедать листья и ягоды смородины.

Избавиться от "зимующих" яиц вредителей можно при помощи полного опрыскивания кустов специальными инсектицидными препаратами. Наиболее эффективны средства на основе масел - они "задушат" яйца, не позволив им дать потомство.

Также важно обработать кусты от возможных грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса или антракноз. Для этого используют фунгицидные препараты. Обработка убережет смородину от болезней весной и летом.

После защиты растений от вредителей и болезней можно приступать к остальным работам - обрезке, подкормке, укрытию. Комплексный уход гарантирует, что ваша смородина благополучно перезимует и порадует вас богатым урожаем в следующем сезоне.

Не упускайте из виду этот важный осенний этап ухода за смородиной! Затратив чуть больше времени на обработку кустов, вы обеспечите им надёжную защиту от напастей.

Фото: Tiraspolsky.