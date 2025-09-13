Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:22

Один невидимый вредитель способен уничтожить половину урожая смородины

Эксперты объяснили, почему привычные препараты осенью не помогают против почкового клеща

Смородина считается одной из самых популярных ягод на дачных участках, но её главный враг — почковый клещ — способен лишить садовода половины урожая всего за один сезон. Этот микроскопический паразит не виден глазом, однако его присутствие легко заметить: почки раздуваются, побеги слабеют, куст перестаёт плодоносить. Осенью, особенно в сентябре, борьба с вредителем выходит на первый план, ведь именно в этот период решается судьба будущего урожая.

Почему сентябрь — решающий месяц

Многие дачники расслабляются после сбора урожая, забывая о кустах смородины. Однако именно в начале осени клещ начинает массово перемещаться, выбирая новые почки для зимовки. Это время, когда вредитель максимально уязвим. Если упустить момент, весной можно потерять до 40% ягод.

Один вредитель даёт за сезон до четырёх поколений, а в одной почке может находиться до 3000 особей. Самки откладывают яйца в процессе миграции, поэтому сентябрьская обработка уничтожает сразу и взрослых клещей, и их потомство.

Оптимальные условия для борьбы:
• дневная температура +10…+15 °C;
• ночная — +5…+8 °C.

При +18 °C и выше клещ уходит глубоко, а при +5 °C впадает в оцепенение. Так называемое "окно возможностей" длится всего пару недель.

Почему привычные препараты не работают

Многие садоводы используют стандартные средства, но в прохладную погоду они бесполезны:
• "Фитоверм" эффективен только при +20…+25 °C, осенью его результат падает до 40-50%;
• коллоидная сера при температуре ниже +18 °C не только не помогает, но и может вызвать ожоги;
• "Актофит" в сентябре работает не более чем на 30-40%.

Осенью важно применять методы, адаптированные к условиям прохладной погоды.

48-часовой метод борьбы

Автор Дзен-канала "О Фазенде. Загородная жизнь" делится схемой, которая доказала свою эффективность:

  1. Первое утро. Растворить 20 г дёгтярного мыла в 10 л тёплой воды, обработать кусты. Плёнка перекрывает вредителям доступ к кислороду.

  2. Вечер того же дня. Повторная обработка тем же раствором.

  3. Утро второго дня. Опрыскивание раствором соды (2 ст. ложки на 10 л воды), который нейтрализует мыло и добивает ослабленных клещей.

Через двое суток почки перестают увеличиваться, а потери урожая сокращаются в три раза.

Как закрепить результат

• Через 2 недели провести контрольную обработку слабым раствором дёгтярного мыла (10 г на 10 л).
• Через 5 дней после обработки внести под кусты фосфорно-калийную подкормку, которая укрепит зимостойкость и увеличит число цветочных почек.

Итог

Борьба с почковым клещом — это гонка со временем. Своевременные меры в сентябре позволяют спасти до 90% урожая и избежать весенней обрезки половины куста. Главное — не тратить силы на неэффективные препараты, а использовать методы, работающие именно в осенних условиях.

