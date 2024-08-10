Что нужно знать, чтобы правильно подкормить смородину и крыжовник в августе?

Подготовка смородины и крыжовника к зиме: какие удобрения вносить в августе

Август — важное время для ухода за ягодными кустарниками, в том числе смородиной и крыжовником. Именно в этом месяце нужно позаботиться об их правильном питании, чтобы растения накопили достаточно сил для плодоношения в следующем году.

Удобрения для смородины и крыжовника в августе

Для ягодных кустарников в августе оптимальны следующие типы подкормок:

1. Органические удобрения

Идеальный вариант — перегной, компост или куриный помёт. Вносят их под куст, равномерно распределяя по почве. Норма — 1-2 ведра на взрослое растение.

2. Минеральные комплексные удобрения

Подойдут специальные смеси для ягодников или универсальные составы с преобладанием калия и фосфора. Вносят их в почву из расчета 30-50 г на 1 кв. м.

3. Зольные подкормки

Древесная зола богата калием, который крайне необходим кустарникам осенью. Вносят золу под куст из расчета 100-150 г на 1 кв. м.

Как правильно вносить удобрения

Важно правильно вносить удобрения под смородину и крыжовник.

Очистите приствольный круг от сорняков, чтобы питательные вещества не расходовались впустую. Равномерно рассыпьте гранулы удобрений по почве в пределах проекции кроны. Мульчируйте приствольный круг органикой (перегноем, опилками, соломой), чтобы удержать влагу. Обязательно полейте куст после внесения подкормки.

Дополнительные рекомендации

Кроме основных подкормок, в августе смородине и крыжовнику также полезны:

обрезка и формирование кустов для лучшего доступа солнечного света;

мульчирование прикорневой зоны торфом или перегноем;

опрыскивание кустарников раствором бора (1 ч. л. на 10 л воды).

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