Что нужно знать, чтобы правильно подкормить смородину и крыжовник в августе?

Август — важное время для ухода за ягодными кустарниками, в том числе смородиной и крыжовником. Именно в этом месяце нужно позаботиться об их правильном питании, чтобы растения накопили достаточно сил для плодоношения в следующем году.
Удобрения для смородины и крыжовника в августе
Для ягодных кустарников в августе оптимальны следующие типы подкормок:
1. Органические удобрения
Идеальный вариант — перегной, компост или куриный помёт. Вносят их под куст, равномерно распределяя по почве. Норма — 1-2 ведра на взрослое растение.
2. Минеральные комплексные удобрения
Подойдут специальные смеси для ягодников или универсальные составы с преобладанием калия и фосфора. Вносят их в почву из расчета 30-50 г на 1 кв. м.
3. Зольные подкормки
Древесная зола богата калием, который крайне необходим кустарникам осенью. Вносят золу под куст из расчета 100-150 г на 1 кв. м.
Как правильно вносить удобрения
Важно правильно вносить удобрения под смородину и крыжовник.
- Очистите приствольный круг от сорняков, чтобы питательные вещества не расходовались впустую.
- Равномерно рассыпьте гранулы удобрений по почве в пределах проекции кроны.
- Мульчируйте приствольный круг органикой (перегноем, опилками, соломой), чтобы удержать влагу.
- Обязательно полейте куст после внесения подкормки.
Дополнительные рекомендации
Кроме основных подкормок, в августе смородине и крыжовнику также полезны:
- обрезка и формирование кустов для лучшего доступа солнечного света;
- мульчирование прикорневой зоны торфом или перегноем;
- опрыскивание кустарников раствором бора (1 ч. л. на 10 л воды).
Фото: flickr. com by Muffet.
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