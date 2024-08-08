Крахмальная магия: как удобрить смородину для обильного и вкусного урожая

Смородина — популярная ягодная культура, выращиваемая во многих садах и огородах. Для получения богатого и регулярного урожая этих вкусных и полезных ягод необходимо тщательно ухаживать за кустами, в том числе вносить своевременные и правильные подкормки.

Одним из интересных и эффективных способов повысить урожайность смородины является подкормка её крахмалом. В этой статье мы расскажем, как правильно применять этот нетрадиционный прием ухода.

Почему крахмал полезен для смородины?

Крахмал — это сложное углеводное соединение, которое содержится в различных растительных продуктах, таких как картофель, злаки, орехи и др. Для растений крахмал является важным источником энергии и питательных веществ.

Внесение крахмала в качестве подкормки особенно полезно для смородины по следующим причинам.

Крахмал способствует формированию мощной корневой системы куста, что улучшает его рост, развитие и плодоношение. Под действием крахмала в ягодах смородины накапливается больше сахаров, улучшая их вкусовые качества. Крахмал повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям, заболеваниям и вредителям. Благодаря крахмальной подкормке ягоды смородины становятся более крупными и выравненными по размеру.

Как вносить крахмал под смородину

Для подкормки смородины крахмалом лучше всего использовать картофельный или кукурузный крахмал. Вносить его рекомендуется весной и в середине лета.

Весенняя обработкаПримерно в апреле-мае, когда на кустах смородины начинают распускаться почки, вокруг каждого куста выкапывают неглубокие канавки или ямки на расстоянии 20-30 см от основания. В эти лунки вносят по 1-2 ст. ложки крахмала и заделывают его в почву.

Летняя подкормка

Вторую подкормку крахмалом проводят в конце июня — июле, сразу после сбора ягод. В этот период кусты особенно нуждаются в дополнительном питании для формирования урожая следующего года. Норма внесения аналогична весенней.

Важно равномерно распределять крахмал вокруг куста, чтобы все его корни могли усваивать питательные вещества. После внесения крахмал нужно заделать в почву рыхлением или легким окучиванием.

Регулярное применение этого агротехнического приема позволит вам получать обильные урожаи вкусной и сладкой смородины из года в год. Попробуйте и убедитесь в его эффективности!

Фото: Simon Eugster.