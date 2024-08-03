Забудьте о хлорке! Что на самом деле нужно вашим кустам смородины после плодоношения

Отплодоносившие кусты чёрной, красной и белой смородины заметно истощают почву. Если куст не густой, то это происходит из-за большого количества ягод, а если он наоборот густой, то за счёт побегов и листвы. В любом случае такие растения нуждаются в стимуле, так как им еще предстоит закладывать почки для следующего сезона. Чем их можно подкормить?

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— После сбора урожая смородины важно помнить, что в это время она особенно нуждается в фосфоре. Поэтому фосфорсодержащие удобрения должны стать обязательной частью ухода. Оптимальная подкормка после сбора ягод может быть следующей: на 10 литров воды возьмите по одной столовой ложке с горкой суперфосфата и сульфата калия, растворите их полностью и добавьте 200 граммов (стакан) древесной золы. Норма — одно ведро питательного раствора на куст смородины.

Примерно через две недели стоит позаботиться о поддерживающей азотной подкормке. В этот период для смородины лучше всего подходит птичий помет. Его нужно развести водой в пропорции 1 часть помета на 12 частей воды и дать настояться 5-7 дней. Перед внесением настой снова разводят водой — 0,5 литра настоя на 10 литров воды.

Подкормки следует вносить в предварительно немного взрыхленную почву для лучшего усвоения.

Также важно не использовать в это время хлорсодержащие удобрения, так как они могут негативно повлиять на смородину и ухудшить урожайность в следующем сезоне.

Обратите внимание на состояние побегов — если есть признаки сморщенности или отслоения коры, то необходимо дополнительно подкормить кусты компостом — по ведру на куст.

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