Пересадили смородину слишком рано — весной вместо урожая ждите сухие ветви

Пересадка плодовых кустов кажется простым делом: выкопал, перенёс, посадил. Но с чёрной, красной или белой смородиной спешить нельзя. Эта культура хоть и морозостойкая, но слишком раннее перемещение способно свести на нет усилия садовода.

Что происходит с кустом осенью

Когда листья ещё держатся на ветках, растение продолжает активно работать: идёт фотосинтез, в корнях накапливаются запасы сахаров, формируются почки следующего года. Пересадка в этот момент травмирует корневую систему и сбивает естественные процессы. В результате куст тратит силы не на подготовку к зиме, а на заживление повреждений.

Сентябрь особенно важен — именно тогда закладываются будущие цветочные почки. Если смородина "просыпается" из-за внезапного потепления, молодые побеги гарантированно подмерзнут.

Сравнение сроков пересадки ягодных кустов