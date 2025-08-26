Без этих действий смородина быстро превратится в больной кустарник: вот что нужно сделать в конце лета
Август–сентябрь — важный период для ухода за смородиной. Именно сейчас закладывается урожай следующего года. Если оставить кусты без внимания, они быстро загущаются, начинают болеть, а ягоды мельчают.
Шаг первый: санитарная обрезка
Обрезка проводится сразу после сбора урожая у черной смородины и в конце августа у красной и белой.
Удаляются:
-
засохшие, сломанные и больные ветви;
-
побеги, лежащие на земле;
-
старые ветви старше 4–7 лет;
-
слабые приросты;
-
побеги, растущие внутрь куста.
После обрезки должно оставаться 5–7 сильных побегов у черной смородины и 8–10 у красной и белой.
Шаг второй: защита от вредителей и болезней
Кусты обрабатывают биопрепаратами от вредителей и фунгицидами от грибковых болезней. Поражённые листья и ветви необходимо сжечь, а не отправлять в компост.
Шаг третий: подкормка для подготовки к зиме
Смородине нужны калий и фосфор. Под каждый куст вносят:
-
1 стакан золы;
-
2 ст. л. суперфосфата;
-
1 ведро компоста или перепревшего навоза.
Азотные удобрения исключаются, чтобы не стимулировать рост слабых побегов перед зимой.
Шаг четвёртый: правильный полив
В это время формируются цветочные почки, и кустам необходима влага. Полив проводят раз в 2–3 недели, расходуя по 2–3 ведра воды на куст.
Шаг пятый: мульчирование
Слой мульчи толщиной 5–7 см защищает почву от пересыхания, подавляет сорняки, улучшает структуру земли и предохраняет корни от морозов. Используют компост, торф, опилки или скошенную траву.
Несколько простых шагов в августе–сентябре обеспечат:
-
стабильный урожай до 6 кг ягод с куста;
-
здоровую и крепкую смородину;
-
успешную зимовку без потерь.
