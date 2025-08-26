Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чёрная смородина
Чёрная смородина
© selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:16

Без этих действий смородина быстро превратится в больной кустарник: вот что нужно сделать в конце лета

Садоводы: санитарная обрезка смородины в августе повышает урожайность и снижает болезни

Август–сентябрь — важный период для ухода за смородиной. Именно сейчас закладывается урожай следующего года. Если оставить кусты без внимания, они быстро загущаются, начинают болеть, а ягоды мельчают.

Шаг первый: санитарная обрезка

Обрезка проводится сразу после сбора урожая у черной смородины и в конце августа у красной и белой.

Удаляются:

  • засохшие, сломанные и больные ветви;

  • побеги, лежащие на земле;

  • старые ветви старше 4–7 лет;

  • слабые приросты;

  • побеги, растущие внутрь куста.

После обрезки должно оставаться 5–7 сильных побегов у черной смородины и 8–10 у красной и белой.

Шаг второй: защита от вредителей и болезней

Кусты обрабатывают биопрепаратами от вредителей и фунгицидами от грибковых болезней. Поражённые листья и ветви необходимо сжечь, а не отправлять в компост.

Шаг третий: подкормка для подготовки к зиме

Смородине нужны калий и фосфор. Под каждый куст вносят:

  • 1 стакан золы;

  • 2 ст. л. суперфосфата;

  • 1 ведро компоста или перепревшего навоза.

Азотные удобрения исключаются, чтобы не стимулировать рост слабых побегов перед зимой.

Шаг четвёртый: правильный полив

В это время формируются цветочные почки, и кустам необходима влага. Полив проводят раз в 2–3 недели, расходуя по 2–3 ведра воды на куст.

Шаг пятый: мульчирование

Слой мульчи толщиной 5–7 см защищает почву от пересыхания, подавляет сорняки, улучшает структуру земли и предохраняет корни от морозов. Используют компост, торф, опилки или скошенную траву.

Несколько простых шагов в августе–сентябре обеспечат:

  • стабильный урожай до 6 кг ягод с куста;

  • здоровую и крепкую смородину;

  • успешную зимовку без потерь.

