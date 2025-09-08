Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смородина
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:54

Смородина в опасности: раскрыт главный секрет борьбы с почковым клещом – урожай будет спасен

Почковый клещ атакует смородину: 3 шага к спасению урожая – инструкция садоводам

С наступлением весны, когда воздух прогревается всего до +4 градусов, в садах активизируется один из самых коварных вредителей — почковый смородиновый клещ. Этот микроскопический паразит наносит серьёзный урон кустам, особенно чёрной смородины, но не обходит стороной и крыжовник с красной смородиной. Если вовремя не принять меры, растения могут потерять урожай на годы вперёд.

Как распознать почкового клеща

Главный признак заражения — раздутые, непривычно крупные почки. Они выглядят деформированными и отличаются от здоровых. Внутри таких почек самки откладывают яйца, из которых быстро появляются новые поколения клещей. Если вовремя не удалить поражённые части, вредитель стремительно распространяется на соседние кусты.

Чем опасен вредитель

Клещ нарушает развитие растений: почки не раскрываются, листья формируются слабыми, а плодоношение резко снижается. Повреждённые кусты постепенно теряют силу, становятся уязвимыми для болезней и могут почти полностью прекратить рост. При сильном заражении урожай исчезает полностью.

Как бороться с клещом

  1. Все заражённые почки необходимо удалить и сжечь, чтобы исключить дальнейшее распространение.
  2. Для обработки кустов смородины хорошо подходят препараты на основе серы. Они эффективно уничтожают вредителя и препятствуют его размножению.
  3. Для крыжовника стоит выбрать специализированные акарициды, так как сера может повредить листья и замедлить рост растения.

Важно помнить: обработки проводят ранней весной, до массового распускания почек. Тогда результат будет наиболее эффективным.

Профилактика заражения

Регулярные осмотры кустов позволяют вовремя заметить первые признаки болезни. Осенью рекомендуется проводить санитарную обрезку и убирать растительные остатки, где могут прятаться вредители. Также полезно чередовать культуры на участке, чтобы снизить риск повторного заражения.

Три интересных факта

  1. Один заражённый куст смородины может содержать до 8 тысяч клещей в почках.
  2. Вредитель переносит вирус реверсии смородины, из-за которого кусты полностью теряют способность плодоносить.
  3. В странах Скандинавии для борьбы с почковым клещом используют биологических агентов — хищных клещей, питающихся паразитом.

