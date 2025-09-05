Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смородина
Смородина
© commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 10:10

Две недели сентября решают судьбу урожая: садоводы теряют до половины ягод смородины

Борьба с почковым клещом на смородине в сентябре сохраняет до 40% урожая

В начале сентября многие дачники расслабляются: продолжают наслаждаться последними тёплыми днями, подводят итоги сезона и не спешат к кустам смородины. Но именно в этот момент закладывается будущий урожай, и промедление обходится дорого. Две недели сентября — решающее время, когда можно сохранить до 40% ягод на следующий год.

Почему сентябрь — ключевой месяц

Главный враг смородины — почковый клещ. Его трудно заметить, но последствия легко увидеть: вздутые почки и ослабленный куст. Вредитель особенно опасен в начале осени, когда начинается его массовое переселение. Температура воздуха +8…+15 днём и около +5 ночью — идеальные условия для миграции. Клещ в это время покидает старые повреждённые почки и ищет новые для зимовки. В этот момент он наиболее уязвим.

Если упустить сентябрь, то уже к середине октября вредитель затаится и бороться с ним станет практически невозможно. Проверено на опыте: однажды обработка была отложена до октября, и весной пришлось вырезать значительную часть куста — почки оказались мёртвыми.

Ошибки садоводов: чем нельзя обрабатывать осенью

Многие пытаются спасти кусты привычными средствами, но в прохладную погоду они не дают результата.

  1. Фитоверм. При +20 градусов и выше работает неплохо, но в сентябре его эффективность падает почти вдвое. На практике после обработки при +10 рост почек не прекращался.

  2. Коллоидная сера. Считается универсальной, но срабатывает только в тёплую погоду. В прохладе пользы нет, а ожоги на листьях вполне возможны, особенно при утренней росе.

  3. Актофит. По составу близок к Фитовермy, и в сентябре результат ещё хуже — не более 30-40% эффективности.

Все эти препараты разработаны для летнего применения, когда температура выше +15 градусов. Осенью они становятся бесполезной тратой денег и времени.

Рабочая схема: 48 часов для победы

После множества неудачных экспериментов была выработана собственная система борьбы, которая показала высокую эффективность при температуре +5…+15. Суть в трёх последовательных этапах.

Этап 1. Утро первого дня

В 7-8 часов утра готовится раствор: 20 г дегтярного мыла на 10 л тёплой воды. Мыло полностью растворяется, после чего кусты обрабатываются. Плёнка, которая остаётся на листьях, препятствует дыханию и передвижению клеща.

Этап 2. Вечер первого дня

Вечером, около 18-19 часов, проводится повторная обработка тем же раствором. В прохладе жидкость дольше держится на листьях, а двойной удар за сутки резко снижает активность вредителя.

Этап 3. Утро второго дня

На следующий день утром кусты опрыскиваются раствором соды (2 ст. ложки на 10 л воды). Сода убирает остатки мыла и окончательно добивает ослабленных клещей.

Через двое суток результат заметен: новые почки не увеличиваются, куст выглядит здоровее. Потери составляют не более 10-15%, в то время как без обработки погибает до половины почек.

Дополнительные приёмы для усиления результата

Чтобы закрепить успех, полезно через две недели провести контрольное опрыскивание слабым мыльным раствором. Это уничтожит выживших особей и предотвратит заражение от соседних кустов.

Через пять дней после обработки стоит подкормить растения раствором суперфосфата и сульфата калия (2 и 1 ст. ложка на ведро воды). Такая подкормка улучшает закладку цветочных почек и повышает зимостойкость.

В октябре приствольные круги желательно замульчировать смесью опилок и золы (5:1). Зола обеспечивает питание, а опилки сохраняют влагу и защищают корни от мороза.

Сентябрь — короткое "окно возможностей", когда можно эффективно справиться с почковым клещом. Успешная обработка и правильный уход позволяют увеличить урожай на 40-50%. На практике взрослый куст при такой системе даёт 5-7 килограммов ягод. Все решает точный выбор времени и последовательность действий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секрет богатого урожая: сажаем эти цветы под фруктовыми деревьями сегодня в 7:59

Эти цветы – лучшее средство от вредителей в саду: раскройте секрет природной защиты

Узнайте, как обычные цветы могут защитить ваш сад от вредителей, улучшить почву и увеличить урожай! Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью » Осенью можно посадить рукколу, салат и шпинат для быстрого урожая зелени сегодня в 7:56

Овощи уходят, но сад не пустеет: культуры, которые раскроются только в прохладе

Забудьте о пустых грядках! Узнайте, какие 8 видов зелени готовы подарить вам витаминный урожай осенью, не боясь холодов. От пикантной рукколы до нежного шпината – продлите сезон свежих овощей!

Читать полностью » Экологичный яблоневый сад: растения – компаньоны защитят ваши деревья без химии сегодня в 6:59

Эти растения – как витамины для яблони: посадите их рядом, и дерево расцветет здоровьем и красотой – узнайте, какие

Узнайте, какие растения-компаньоны помогут защитить яблоню от вредителей, улучшить почву, привлечь опылителей и увеличить урожай. Секреты опытных садоводов для здоровья вашего сада!

Читать полностью » Фрэнк Кларк: гибискус продолжает цвести дольше при регулярном удалении увядших цветов сегодня в 6:50

Хотите море бутонов? Гибискус требует только солнца и одного движения рукой

Узнайте, как продлить цветение гибискуса с помощью простых правил: удаляйте увядшие цветы, поддерживайте правильные условия и защищайте растения от вредителей.

Читать полностью » Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод сегодня в 5:58

Вредители в ужасе покинут ваш сад: эти цветы - ваш секретный союзник в борьбе за урожай груши

Раскрываем секрет защиты груши от болезней и вредителей с помощью цветов-компаньонов: бархатцы, настурция, календула и другие.

Читать полностью » Кротон и колеус признаны одними из самых декоративных растений для осеннего сада сегодня в 5:44

Осенние фавориты для лентяев: посадил — и красота до заморозков

Откройте для себя 10 удивительных растений, которые сделают ваш осенний сад ярким и привлекательным. Эти культуры не только красивы, но и неприхотливы в уходе!

Читать полностью » Доцент Университета штата Мэн: древесный уголь улучшает аэрацию и водоудерживающую способность грунта сегодня в 4:41

Чёрное золото для грядок: как уголь меняет почву и растения

Древесный уголь — это более чем просто топливо: узнайте, как биоуголь и кусковой уголь меняют почву и спешат на помощь растениям в нашем новом материале.

Читать полностью » Как определить зрелость тыквы: советы для сочного и сладкого урожая – проверьте прямо сейчас сегодня в 4:31

Хитрая примета опытных огородников: как определить зрелость тыквы по одному взгляду – урожай будет огромным

Узнайте, как определить зрелость тыквы для долгого хранения и насыщенного вкуса. Простые тесты и признаки, чтобы собрать урожай вовремя. Секреты опытных садоводов!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Чернышова: физическая активность и контроль сахара помогают избежать диабета
Питомцы

Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам
Садоводство

Биопрепараты против химии: когда и как применять для максимальной защиты винограда
Авто и мото

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — "Автостат"
Еда

Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту
Авто и мото

Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене
Красота и здоровье

Омега-3 и оливковое масло: как питание влияет на уровень липидов в крови
Дом

Домашний зелёный уголок: как организовать растения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet