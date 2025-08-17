Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:07

Одна ошибка в конце лета — и весной кусты смородины оживут с вредителями: спасите ягоду до первых заморозков

Опудривание смородины табачной пылью и золой в конце лета повышает урожайность

Смородина — ягода не из простых. Стоит немного расслабиться, и тля, стеклянница или почковый клещ тут же займут свои позиции. Но опытные дачники знают: август и сентябрь — это не конец сезона, а старт следующего урожая. Именно в это время вредители прячутся в почках, коре и на молодых побегах, готовясь перезимовать.

Если в конце лета правильно "опудрить" кусты проверенной смесью, весной они проснутся сильными, а летом одарят крупной, сладкой и здоровой ягодой.

Зачем проводить опудривание осенью

Осеннее опудривание — это превентивный удар по вредителям в момент их наименьшей активности. Оно:

  • уничтожает насекомых в почках, трещинах коры и на листьях;

  • отпугивает тлю и клеща;

  • укрепляет побеги, стимулируя их вызревание;

  • защищает от грибков и сырости в переходный сезон.

Когда и при какой погоде

Лучшее время — с середины августа до конца сентября, в сухой безветренный день. За сутки до обработки куст желательно полить. Перед опудриванием удаляют сухие и больные ветки, слегка укорачивают концы побегов.

Состав "волшебной пудры"

Дедовская смесь проста, но работает безотказно:

  1. Табачная пыль — 2 части: отпугивает и уничтожает мелких вредителей.

  2. Горчичный жмых — 1 часть: против клеща и грибков.

  3. Древесная зола — 1 часть: питание и защита от болезней.

  4. Молотая кора дуба или сухая полынь — 0,5 части: природный инсектицид и фунгицид.

  5. Секретный ингредиент — молотая яичная скорлупа (1 часть) + 1 ч. л. борной кислоты: укрепляет ткани и повышает урожайность.

Все компоненты тщательно перемешивают до сыпучей однородности.

Как правильно наносить

Через сито или тканевый мешочек смесь равномерно наносят на куст снизу вверх, обязательно припудривая приствольный круг. При сырой погоде процедуру можно повторить через 10 дней.

В составе — только натуральные компоненты, без синтетической химии. К осени всё впитается в почву, не нанося вреда ни детям, ни животным.

