Смородину атакует невидимка – красные пятна расскажут о беде, а горчица о победе

Красные вздутия на листьях смородины — тревожный сигнал для садоводов. Это явный признак атаки галловой (листовой) тли. Насекомое поражает кусты с верхушки, высасывая соки из молодых листьев. Постепенно они деформируются, скручиваются, а урожай ягод оказывается под угрозой. Если не принять меры вовремя, вредитель способен оставить садовода без долгожданного сбора смородины.

Как распознать тлю

Обнаружить насекомое непросто: оно слишком мелкое, чтобы заметить его сразу. Поэтому ориентироваться нужно на косвенные признаки: красные вздутия, скручивание листвы, ослабление верхушек. При первых симптомах нужно действовать быстро.

Первые шаги

Первым делом следует удалить и утилизировать повреждённые листья, начиная с верхней части куста. Это поможет сократить численность насекомых и не дать им распространиться дальше.

Эффективное средство

Самый доступный и надёжный способ борьбы с галловой тлёй — горчичный настой. Для его приготовления нужно:

• 100 г порошка горчицы залить тёплой водой и оставить на сутки;

• добавить 50 г хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора;

• опрыскать куст вечером, когда температура воздуха держится в пределах +18…+25 °C.

Чтобы закрепить результат, обработку повторяют через 8 дней тем же составом.

Почему работает горчица

Запах и компоненты горчицы действуют на тлю угнетающе, а мыльный раствор помогает составу держаться на листьях. Такой способ безопасен для растений и не требует использования химии, что особенно важно для ягодных культур.

Простая профилактика в виде регулярного осмотра кустов и повторных обработок гарантирует здоровые листья и полноценный урожай смородины.

