Кудрявость усов: признак здоровья или скрытая угроза для питомца

Вы когда-нибудь задумывались, почему у некоторых кошек усы выглядят так, будто они закручены в спираль? Это не просто милая особенность — кудрявые усы могут рассказать о многом!

Усы: важный орган чувств

Кошачьи усы, или вибриссы, играют ключевую роль в жизни этих пушистых созданий. Они помогают им ориентироваться в пространстве и воспринимать окружающий мир. Поэтому, если у вашей кошки необычные усы, стоит обратить на это внимание.

Среди кошек есть породы, у которых кудрявые усы — это норма. К ним относятся:

рекс

девон-рекс

корниш-рекс

немецкий рекс

селкирк-рекс

Также усы могут слегка завиваться у кошек породы лаперм. У бесшерстных пород и ликоев можно встретить короткие или кудрявые усы. Интересно, что даже у обычных дворовых кошек могут появиться кудрявые усы, если у них необычная шерсть.

Когда кудрявые усы — это повод для беспокойства?

Для кошек с обычной шерстью прямые усы — это стандарт. Если усы вашей кошки начали закручиваться или ломаться, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Такие изменения могут указывать на:

пониженный иммунитет

неправильное питание

недостаток витаминов

Учёные также заметили связь между кудрявостью усов и вирусом лейкоза кошек, но пока не могут объяснить, почему это происходит.

Кудрявые усы у кошек — это не только забавная особенность, но и важный индикатор их здоровья. Если вы заметили изменения в усах вашей кошки, не стесняйтесь обратиться к ветеринару.