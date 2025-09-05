Шоколадные кубики торта: мост между прошлым и настоящим, который разбудит забытые эмоции
Знаете ли вы о десерте, который ещё с советских времён радует своей оригинальностью? Торт "Кудрявый мальчик" получил имя благодаря своему неповторимому виду — он словно пушистый мальчишка с кудряшками! Многие зовут его по-разному, но для меня это классика. Готовится просто, а на столе выглядит потрясающе — настоящий шедевр!
Это сытный бисквитный десерт с шоколадными кубиками, сметанным кремом и глазурью. Он пропитывается в холодильнике и становится невероятно вкусным. Идеален для семейного чаепития!
Ингредиенты
- Пшеничная мука: 2 стакана
- Сметана: 1 стакан
- Сахар: 1 стакан
- Сгущённое молоко: 0,5 банки
- Яйца: 2 шт.
- Сода: 1 ч. л.
- Какао: 2 ст. л.
- Сметана: 600 г
- Сахар: 3 ст. л.
- Какао: 2 ст. л.
- Сахар: 3 ст. л.
- Сметана: 3 ст. л.
- Сливочное масло: 3 ст. л.
Пошаговое приготовление
Взбейте яйца с сахаром до лёгкого побеления — миксером или венчиком. Добавьте сметану и сгущёнку, перемешайте аккуратно, чтобы не брызгалось. Просейте муку с содой в отдельной миске.
Введите муку в тесто по ложке, добиваясь консистенции густой сметаны (количество муки может варьироваться). Разделите тесто пополам, одну часть смешайте с какао. Разогрейте духовку до 200°C, смажьте форму. Выпекайте коржи по отдельности (20-60 мин., в зависимости от духовки), затем остудите.
Для крема взбейте охлаждённую сметану с сахаром до растворения — не перебейте. Нарежьте тёмный корж кубиками. Белый корж станет основой: промажьте кремом, выложите кубики, обмакнув каждый в крем, и сформируйте горку.
Для глазури смешайте сметану, сахар, какао и варите 10 мин. на медленном огне. Добавьте масло, снимите с плиты и дайте остыть. Полейте торт глазурью (ложкой или шприцем), уберите в холодильник на 2-3 часа.
Советы и нюансы
- Коржи выпекаются отдельно, чтобы не пересушить.
- Крем из сметаны получается пышным, если использовать мелкий сахар.
- Глазурь должна быть тягучей, но не слишком жидкой.
- Торт лучше пропитывается холодным — попробуйте на следующий день.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru