Снова по домам до десяти: в регионе вводят комендантский час для несовершеннолетних
С 1 октября в регионе снова начнёт действовать комендантский час для несовершеннолетних. Теперь детям до 18 лет запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00.
Что говорит закон
В документе уточняется:
"Комендантский час в Курганской области действует с 1 октября по 31 марта с 22 до 6 часов. Ограничения распространяются на детей в возрасте до 18 лет".
За нарушение ответственности понесут родители или законные представители ребёнка.
Как будут следить за порядком
-
В ночное время полицейские будут патрулировать улицы, парки, скверы и другие общественные пространства.
-
При нарушении подростков смогут задерживать и доставлять в отделение.
-
Родителям грозит административный штраф.
Чем новый режим отличается от предыдущего
Весной и летом действовал другой график:
-
с 1 апреля по 30 сентября подросткам нельзя было гулять с 23:00 до 5:00.
-
Осенне-зимние ограничения строже — время сокращается на час, а период действия продлится до конца марта.
