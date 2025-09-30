Снова по домам до десяти: в регионе вводят комендантский час для несовершеннолетних

сегодня в 22:54

Светят как днем, а штрафуют как за кражу: LED-фары в Тюмени — роскошь со знаком "опасно"

В Тюмени всё чаще ставят LED-фары. Они ярче и долговечнее галогенных, но без омывателей и правильной настройки можно остаться без прав.

сегодня в 22:26

Снег уже лёг, а грибы всё растут: в Челябинской области продлили грибной сезон

Несмотря на снег и похолодание, в Челябинской области снова пошли грибы: в Кыштыме и Еткульском районе собирают грузди, рыжики и даже боровики.

сегодня в 21:18

Маршрутки меняют расписание, трамваи — номера: что ждёт челябинцев с октября

В Челябинске с октября изменятся маршруты трамваев и автобусов. Некоторые будут ходить чаще, другие изменят график. Оплата через СБП даст скидку.

сегодня в 21:11

Капсулы для сна есть, розеток — нет: как тюменский вокзал путает приоритеты

Тюменцы жалуются на неудобный переход и грубость сотрудников ж/д вокзала. В Свердловской ж/д уверяют: здание соответствует всем нормативам.

сегодня в 20:28

Светофоры начнут думать: Тюмень получила миллионы на борьбу с пробками

Тюменская область получит 18,8 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы. Она поможет регулировать светофоры и снижать пробки.

сегодня в 20:27

Опасный вирус рядом с детьми: во дворе детсада в Челябинской области — очаг бешенства

Во дворе детсада Еманжелинска обнаружили очаг бешенства. В радиусе двух километров введены карантинные меры и ограничения.

сегодня в 19:18

Деньги — на всякий случай: в Челябинской области готовят кредитную подушку под конец года

Минфин Челябинской области готовит открытие кредитных линий для подстраховки бюджета в конце 2025 года. Конкурсы для банков стартуют скоро.

сегодня в 19:11

Прощай, рассрочка: за квартиру теперь только сразу и по-крупному

В Тюмени рассрочка на квартиры уходит в прошлое: доля сделок упала ниже 10% и к Новому году сократится до 5%. Подобная тенденция видна по всей России.

