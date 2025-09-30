Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Снова по домам до десяти: в регионе вводят комендантский час для несовершеннолетних

В Курганской области комендантский час для подростков продлится до 31 марта

С 1 октября в регионе снова начнёт действовать комендантский час для несовершеннолетних. Теперь детям до 18 лет запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00.

Что говорит закон

В документе уточняется:

"Комендантский час в Курганской области действует с 1 октября по 31 марта с 22 до 6 часов. Ограничения распространяются на детей в возрасте до 18 лет".

За нарушение ответственности понесут родители или законные представители ребёнка.

Как будут следить за порядком

  • В ночное время полицейские будут патрулировать улицы, парки, скверы и другие общественные пространства.

  • При нарушении подростков смогут задерживать и доставлять в отделение.

  • Родителям грозит административный штраф.

Чем новый режим отличается от предыдущего

Весной и летом действовал другой график:

  • с 1 апреля по 30 сентября подросткам нельзя было гулять с 23:00 до 5:00.

  • Осенне-зимние ограничения строже — время сокращается на час, а период действия продлится до конца марта.

