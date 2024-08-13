В Эль-Хасаке с помощью РФ курды достигли мирного соглашения с сирийской армией

"Сирийские демократические силы" достигли договоренности с командованием сирийской армии в северо-западной провинции Эль-Хасаке благодаря посредничеству российских военных, как сообщил сирийский полевой источник РИА Новости во вторник.

На фоне противостояния между СДС и арабскими племенами в Дейр-эз-Зоре, курдская милиция наложила блокаду на район, контролируемый сирийской армии в Эль-Хасаке, а также перекрыла доступ к аэропорту в Камышли. "СДС прекратили блокаду в Эль-Хасаке и Камышли, установленную примерно неделю назад. Водоснабжение в эти районы возобновлено. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел переговоры с СДС, чтобы снять блокаду с безопасного квадрата в Эль-Хасаке", - отметил источник. Также было снято ограничение на поставки воды и продовольствия в жилые кварталы Камышли, которые ранее были заблокированы курдскими отрядами.

В среду тот же источник сообщил о столкновениях между арабскими племенами и курдскими СДС в нескольких населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор у границы с Ираком и около американской военной базы возле месторождения Конико. Несмотря на первоначальный успех племен в контроле над ключевыми позициями, СДС смогли восстановить свои позиции благодаря американской поддержке и прибытию подкреплений.

С начала конфликта в Сирии курдские СДС объявили о своей автономии и независимости от Дамаска на территориях под своим контролем на севере и северо-востоке страны, опираясь на поддержку США. Арабские племена на севере страны выступили против власти курдов и присутствия американских сил, настаивая на единстве Сирии и выводе иностранных военных. Официальный Дамаск не признает самоуправление курдов на северо-востоке страны.

Фото: Wikimedia Commons/https://www.voanews.com/a/extremism-watch_voa-exclusive-inside-us-military-base-syria/6207951.html#:~:text=In%20late%20June%2C%20VOA%20gained,known%20as%20ISIS%20and%20Daesh, Новости Голоса Америки , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )