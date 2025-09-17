Актёрам, дирижёрам и библиотекарям — больше: зарплаты в культуре почти сравнялись с городскими
В Екатеринбурге в последние годы активно обсуждается вопрос зарплат в культурной сфере. Если ещё недавно разрыв с другими отраслями казался слишком заметным, то сегодня ситуация постепенно меняется. Работники театров, библиотек, музеев и домов культуры получают всё более ощутимую поддержку со стороны города.
"Екатеринбург приблизился в отрасли культуры по заработной плате за последние годы к средней синтетической — 75-76 тысяч рублей", — отметил начальник управления культуры мэрии Илья Марков.
Эта новость стала важным сигналом: культура перестала восприниматься как второстепенная сфера, где труд специалистов оплачивается ниже среднего.
Динамика изменений
Марков напомнил, что два года назад оклады сотрудников учреждений культуры были проиндексированы почти на 19%. Этот шаг позволил частично сократить разрыв между зарплатами артистов, библиотекарей, экскурсоводов и средним уровнем по городу.
Сегодняшний результат — отражение последовательной работы мэрии и правительства региона по поддержке культурных институций. Однако эксперты подчёркивают: достигнутая цифра — это только начало пути.
Сравнение с другими секторами
|Сфера
|Средняя зарплата (Екатеринбург, 2025)
|Тенденция
|Культура
|75-76 тыс. руб.
|Рост, приближение к городской средней
|Образование
|68-70 тыс. руб.
|Умеренный рост
|Медицина
|80-85 тыс. руб.
|Стабильные показатели
|IT
|110-120 тыс. руб.
|Лидер по уровню доходов
|Промышленность
|90-100 тыс. руб.
|Высокая нагрузка, стабильность
Сравнительная таблица показывает, что культурная сфера впервые приблизилась к среднему уровню оплаты труда, хотя до лидирующих отраслей ещё далеко.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru