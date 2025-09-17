Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Актёрам, дирижёрам и библиотекарям — больше: зарплаты в культуре почти сравнялись с городскими

Средняя зарплата в сфере культуры Екатеринбурга достигла 75–76 тысяч рублей — мэрия

В Екатеринбурге в последние годы активно обсуждается вопрос зарплат в культурной сфере. Если ещё недавно разрыв с другими отраслями казался слишком заметным, то сегодня ситуация постепенно меняется. Работники театров, библиотек, музеев и домов культуры получают всё более ощутимую поддержку со стороны города.

"Екатеринбург приблизился в отрасли культуры по заработной плате за последние годы к средней синтетической — 75-76 тысяч рублей", — отметил начальник управления культуры мэрии Илья Марков.

Эта новость стала важным сигналом: культура перестала восприниматься как второстепенная сфера, где труд специалистов оплачивается ниже среднего.

Динамика изменений

Марков напомнил, что два года назад оклады сотрудников учреждений культуры были проиндексированы почти на 19%. Этот шаг позволил частично сократить разрыв между зарплатами артистов, библиотекарей, экскурсоводов и средним уровнем по городу.

Сегодняшний результат — отражение последовательной работы мэрии и правительства региона по поддержке культурных институций. Однако эксперты подчёркивают: достигнутая цифра — это только начало пути.

Сравнение с другими секторами

Сфера Средняя зарплата (Екатеринбург, 2025) Тенденция
Культура 75-76 тыс. руб. Рост, приближение к городской средней
Образование 68-70 тыс. руб. Умеренный рост
Медицина 80-85 тыс. руб. Стабильные показатели
IT 110-120 тыс. руб. Лидер по уровню доходов
Промышленность 90-100 тыс. руб. Высокая нагрузка, стабильность

Сравнительная таблица показывает, что культурная сфера впервые приблизилась к среднему уровню оплаты труда, хотя до лидирующих отраслей ещё далеко.

