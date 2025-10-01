Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с отцом наслаждаются семейной поездкой
Девушка с отцом наслаждаются семейной поездкой
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:18

Не просто экскурсия, а путь души: Салехардский маршрут вошёл в топ России

Маршрут "Путь преображения" из Салехарда занял 2-е место на конкурсе "PRO туризм-2025"

Уникальный экскурсионный маршрут "Путь преображения", созданный жительницей Салехарда Ольгой Гришаевой, стал лауреатом Всероссийского конкурса "Туристический код моей страны — PRO туризм-2025". Проект занял второе место среди 120 инициатив из 75 регионов России, сообщили в правительстве ЯНАО.

Чем уникален маршрут

Экскурсия выделяется среди классических туристических программ тем, что погружает гостей не только в историю, но и в духовно-нравственные ориентиры города.

"Экскурсия по культовым местам Салехарда стала лауреатом туристического конкурса. Маршрут "Путь преображения", разработанный Ольгой Гришаевой, завоевал второе место… Экскурсия не ограничивается стандартными достопримечательностями, а погружает гостей в духовно-нравственные ориентиры Салехарда", — говорится в сообщении властей округа.

Исторические и духовные точки

Жюри высоко оценило идею путешествия сквозь эпохи - от основания Обдорского острога до строительства крупнейшего православного собора Арктики. В программу включены:

  • храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость";

  • апостольский храм Петра и Павла, которому более 130 лет;

  • музей, основанный исследователем И. С. Шемановским.

Участники знакомятся не только с известными достопримечательностями, но и с малоизвестными страницами прошлого северного города.

Поддержка и перспективы

Проект Гришаевой, как и другие победители конкурса, получит поддержку в продвижении. Цель инициативы — стимулировать развитие внутреннего туризма и популяризацию аутентичных маршрутов по всей России.

