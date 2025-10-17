Плесень на рояле, трещины на стенах: куда уходит культура Екатеринбурга

В 2025 году в Екатеринбурге 58,7% учреждений культуры находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Эти данные озвучил депутат Владимир Крицкий во время обсуждения проекта развития городской культуры на 2026-2030 годы.

"На ремонт остаются крохи"

"На 2025 год 58,7% учреждений культуры находятся в аварийном состоянии либо требуют капремонта. Мы смотрим распределение средств в программе на пять лет и видим, что на четыре направления — ЦПКиО, зоопарк, музеи, библиотеки — выделяется три четверти. Четверть остается на остальные учреждения культуры. Очевидно, что на устранение аварийности и капремонты будут выделяться крохи, потому что там денег просто нет", — заявил Крицкий.

Депутат подчеркнул, что ситуация остаётся критической: финансирование не позволяет улучшить состояние большинства объектов даже в перспективе пяти лет.

Подтверждение от мэрии

Слова депутата подтвердил глава департамента культуры мэрии Илья Марков. Он отметил, что при существующих бюджетных возможностях ремонт удастся провести лишь на нескольких объектах.

"У нас на сегодняшний день запланировано к стройке и капитальному ремонту пока лишь 3-4 объекта", — уточнил Марков.

Какие учреждения будут ремонтировать

Несмотря на дефицит средств, в планах на ближайшие годы всё же есть несколько проектов:

в 2025 году будет отремонтирована детская школа искусств №10 в посёлке Кольцово, сейчас она закрыта;

в 2026 году начнутся работы в детской школе №15 на ЖБИ;

также планируется подготовить проектно-сметную документацию для ДК "Авиаработников" (Кольцово) и строительства детской школы искусств №11 в Верх-Исетском районе.

Однако эксперты и депутаты уверены: без дополнительных инвестиций культурная инфраструктура Екатеринбурга рискует окончательно устареть.