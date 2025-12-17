Нагиев нарушил молчание — и теперь под угрозой: депутаты требуют расследования его скандальных заявлений

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев направил обращения в Министерство юстиции РФ и Министерство культуры России с просьбой дать правовую оценку публичным высказываниям актёра Дмитрия Нагиева. Поводом для обращения стали заявления Нагиева, сделанные на премьере фильма "Ёлки-12", которые, по мнению Гулиева, касаются чувствительных тем, таких как специальная военная операция и усталость от фильмов на военную тематику.

Реакция депутатов и ветеранов

Дмитрий Гулиев, который также является председателем Ассоциации ветеранов СВО Курской области, указал, что на его имя поступают обращения от жителей региона, включая участников специальной военной операции, выражающих обеспокоенность высказываниями Нагиева. По его словам, такие заявления создают негативное восприятие военной темы и могут повлиять на общественное мнение, особенно среди тех, кто непосредственно участвовал в военных действиях. Он подчеркнул, что необходимо публично оценить и проанализировать данные высказывания, чтобы избежать их дальнейшего распространения без должного внимания.

Заявление в Минкульт и Минюст

В своем обращении в Министерство культуры Гулиев предложил рассмотреть возможность ограничения участия Дмитрия Нагиева в проектах, финансируемых за счет федеральных и региональных бюджетов, до получения официальной правовой оценки его высказываний. В запросе в Министерство юстиции депутат попросил провести проверку на предмет возможного признания актёра иностранным агентом, поскольку, согласно открытым источникам, Нагиев значительную часть времени проводит за пределами России.

Гулиев выразил обеспокоенность тем, что публичные высказывания известных деятелей культуры могут иметь отрицательные последствия для общественного климата в стране, особенно когда речь идет о таких важных и чувствительных вопросах, как поддержка военной операции.