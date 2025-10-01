Девелоперы получат ключи от прошлого? Екатеринбург обсуждает новые правила для памятников

В Екатеринбурге обсуждают изменения в правилах работы с объектами культурного наследия. Инициатива прозвучала на полях форума 100+ Technobuild, где вице-мэр города Рустам Галямов предложил расширить возможности девелоперов.

Суть инициативы

Речь идёт о том, чтобы дать застройщикам право самостоятельно определять предмет охраны памятников архитектуры после получения прав на здание. Сейчас же такие объекты выставляются на аукцион уже с установленными условиями по сохранению.

"Хороший механизм, который надо проработать. Я думаю, что мы завтра переговорим [в мэрии]. Будет хорошая возможность вовлечь в оборот памятники архитектуры, чтобы потом получить хороший результат", — отметил Галямов.

Позиция девелоперов

Руководитель ГК "Практика" Александр Невмержицкий поддержал предложение. По его словам, такой порядок ускорит процесс реставрации и сохранения исторических зданий.

Он подчеркнул, что опасения по поводу злоупотреблений беспочвенны:

здания в любом случае имеют статус памятников,

сохраняется обязательность согласования через экспертный совет,

остаётся контроль за реставрационными работами.

"Вопрос с реставрацией и сохранением объектов культурного наследия будет решаться быстрее. Здания всё равно остаются памятниками, просто решится вопрос с эмоциональной привязкой к ним", — сказал Невмержицкий.

Перспективы

Если идея будет одобрена, у города появится дополнительный инструмент вовлечения исторических зданий в оборот, а у бизнеса — больше возможностей для участия в их восстановлении. Вопрос лишь в том, как сбалансировать интересы девелоперов и задачи по сохранению культурного наследия.