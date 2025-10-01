Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
строящийся дом
строящийся дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

Девелоперы получат ключи от прошлого? Екатеринбург обсуждает новые правила для памятников

Форум 100+ Technobuild: вице-мэр Галямов предложил расширить права девелоперов при реставрации

В Екатеринбурге обсуждают изменения в правилах работы с объектами культурного наследия. Инициатива прозвучала на полях форума 100+ Technobuild, где вице-мэр города Рустам Галямов предложил расширить возможности девелоперов.

Суть инициативы

Речь идёт о том, чтобы дать застройщикам право самостоятельно определять предмет охраны памятников архитектуры после получения прав на здание. Сейчас же такие объекты выставляются на аукцион уже с установленными условиями по сохранению.

"Хороший механизм, который надо проработать. Я думаю, что мы завтра переговорим [в мэрии]. Будет хорошая возможность вовлечь в оборот памятники архитектуры, чтобы потом получить хороший результат", — отметил Галямов.

Позиция девелоперов

Руководитель ГК "Практика" Александр Невмержицкий поддержал предложение. По его словам, такой порядок ускорит процесс реставрации и сохранения исторических зданий.

Он подчеркнул, что опасения по поводу злоупотреблений беспочвенны:

  • здания в любом случае имеют статус памятников,

  • сохраняется обязательность согласования через экспертный совет,

  • остаётся контроль за реставрационными работами.

"Вопрос с реставрацией и сохранением объектов культурного наследия будет решаться быстрее. Здания всё равно остаются памятниками, просто решится вопрос с эмоциональной привязкой к ним", — сказал Невмержицкий.

Перспективы

Если идея будет одобрена, у города появится дополнительный инструмент вовлечения исторических зданий в оборот, а у бизнеса — больше возможностей для участия в их восстановлении. Вопрос лишь в том, как сбалансировать интересы девелоперов и задачи по сохранению культурного наследия.

Читайте также

В Екатеринбурге трещины в многоэтажках связали с просадкой грунта — форум 100+TechnoBuild вчера в 17:17

Трещина не шутит: почему под домами Екатеринбурга буквально уходит земля

В Екатеринбурге трещины в домах могут появляться из-за просадки грунта. Эксперт рассказал, как это связано со стройками и чем опасны «незаметные» дефекты.

Читать полностью » В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет вчера в 16:16

Сирены завыли — а город замер: что делать, если тревога оказалась не учебной

Утро в Екатеринбурге началось с воющих сирен. Мы рассказываем, как правильно действовать при сигнале тревоги и что должно быть в тревожном чемоданчике.

Читать полностью » В школе №122 Екатеринбурга взяли пробы питания после слухов о заболевших детях вчера в 15:11

Дети жалуются на рвоту и жар, но официально всё "штатно": странности в школе №122

В школе № 122 Екатеринбурга проверяют питание после слухов о массовом отравлении. Родители пишут о симптомах, но руководство говорит о сезонном ОРВИ.

Читать полностью » В Свердловской области прожиточный минимум в 2026 году прогнозируется на уровне 18 750 рублей вчера в 14:32

До бедности — рукой подать: сколько нужно зарабатывать, чтобы не выпасть из системы

В 2026 году прожиточный минимум в России вырастет на 6,8%. Мы узнали, каким он будет в Свердловской области и почему это важно для выплат.

Читать полностью » Мэр Тюмени Максим Афанасьев пробежал свыше трёх километров на марафоне вчера в 7:17

Заплатил — и побежал с мэром: в Тюмени устроили марафон с благотворительной скоростью

В Тюмени прошёл благотворительный забег с мэром Афанасьевым. Более 120 участников купили билеты по 2000–2500 рублей, средства направят на помощь СВО.

Читать полностью » УФНС: число жителей Тюменской области с доходом свыше 1 млн рублей сократилось на четверть вчера в 6:28

Миллионеры тают, а миллиардеры крепнут: что происходит с доходами в Тюменской области

В Тюменской области число «миллионеров» сократилось на 24%, до 12 тыс. человек. Зато выросло количество сверхбогатых и неизменно осталось 7 миллиардеров.

Читать полностью » За восемь месяцев 2025 года Тюменскую область посетили миллионы туристов — РБК вчера в 5:56

Тюменская тройка: регион ворвался в топ туристических направлений Урала

Тюменская область вошла в тройку самых посещаемых регионов Урала. Туристов привлекают новые форматы отдыха и рост внутреннего туризма.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Демин: в Тюмени ожидается наплыв в шиномонтажки из-за заморозков вчера в 4:23

Температура падает — цены растут: в Тюмени стартует битва за зимнюю резину

В Тюмени ожидают ажиотаж в шиномонтажках: средняя цена замены шин — 2 500 рублей. Эксперт советует менять резину при +5…+7 °C, иначе есть риск штрафа.

Читать полностью »

