"Веночек" Кадышевой добрался до Госдумы: песню предлагают учить в школах

Представьте: песня, написанная десятилетия назад, снова становится предметом общественных дискуссий — и не только на концертных площадках, но и в стенах Госдумы. Речь идёт о "Веночке" Надежды Кадышевой, который депутат Михаил Романов предложил включить в школьную программу уроков музыки.

Аргументы парламентария

По словам Романова, культурное наследие страны должно быть доступным молодому поколению.

"Думаю, что при желании педагогического коллектива школы это возможно сделать уже сейчас. Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны", — отметил депутат.

В список композиций, которые, по его мнению, стоит рассматривать для школьных занятий, вошли также песни Shaman и Олега Газманова. Таким образом, речь идёт не только о фольклоре и традиционных мотивах, но и о современной патриотической эстраде.

Популярность "Веночка" и рост интереса к артистке

Интерес к творчеству Надежды Кадышевой в последние годы заметно вырос. Билеты на её концерты, по данным организаторов, стали раскупаться в десятки раз быстрее — продажи увеличились более чем в 30 раз. Это сделало певицу одной из самых востребованных исполнительниц среди артистов 1990-х и начала 2000-х.

Любопытно, что "Веночек" впервые прозвучал ещё в конце 1990-х, и тогда он считался в первую очередь фольклорным хитом. Сегодня же композиция воспринимается как часть культурной памяти, объединяющей разные поколения.

Почему возвращается интерес к музыке прошлого

Эксперты видят в происходящем проявление сразу нескольких тенденций. Во-первых, это ностальгия: взрослое поколение ищет в знакомых песнях эмоциональную поддержку и атмосферу прошлых лет. Во-вторых, из-за ограниченного числа зарубежных исполнителей у слушателей усилился интерес к отечественным артистам.