Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Надежда Кадышева
Надежда Кадышева
© commons.wikimedia.org by Владимир Швец is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:38

"Веночек" Кадышевой добрался до Госдумы: песню предлагают учить в школах

Депутат Михаил Романов предложил включить песню "Веночек" Кадышевой в школьную программу

Представьте: песня, написанная десятилетия назад, снова становится предметом общественных дискуссий — и не только на концертных площадках, но и в стенах Госдумы. Речь идёт о "Веночке" Надежды Кадышевой, который депутат Михаил Романов предложил включить в школьную программу уроков музыки.

Аргументы парламентария

По словам Романова, культурное наследие страны должно быть доступным молодому поколению.

"Думаю, что при желании педагогического коллектива школы это возможно сделать уже сейчас. Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны", — отметил депутат.

В список композиций, которые, по его мнению, стоит рассматривать для школьных занятий, вошли также песни Shaman и Олега Газманова. Таким образом, речь идёт не только о фольклоре и традиционных мотивах, но и о современной патриотической эстраде.

Популярность "Веночка" и рост интереса к артистке

Интерес к творчеству Надежды Кадышевой в последние годы заметно вырос. Билеты на её концерты, по данным организаторов, стали раскупаться в десятки раз быстрее — продажи увеличились более чем в 30 раз. Это сделало певицу одной из самых востребованных исполнительниц среди артистов 1990-х и начала 2000-х.

Любопытно, что "Веночек" впервые прозвучал ещё в конце 1990-х, и тогда он считался в первую очередь фольклорным хитом. Сегодня же композиция воспринимается как часть культурной памяти, объединяющей разные поколения.

Почему возвращается интерес к музыке прошлого

Эксперты видят в происходящем проявление сразу нескольких тенденций. Во-первых, это ностальгия: взрослое поколение ищет в знакомых песнях эмоциональную поддержку и атмосферу прошлых лет. Во-вторых, из-за ограниченного числа зарубежных исполнителей у слушателей усилился интерес к отечественным артистам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

McDonald’s и BTS запустят коллекцию Happy Meal с 3 сентября вчера в 20:53

Коллаборация года: BTS и "Макдоналдс" снова объединяют еду и музыку

Новый Happy Meal от "Макдоналдс" превратился в музыкальный подарок для фанатов BTS — фигурки, игра и событие Magic Meetup ждут поклонников в сентябре.

Читать полностью » Джеффри Райт и Октавия Спенсер сыграют в новой экранизации вчера в 21:48

Голливуд доверил Джеффри Райту историю, где мечта превращается в смертельную ловушку

Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации пьесы Артура Миллера "Смерть коммивояжера", изменившей театр и кино.

Читать полностью » Режиссёр вчера в 20:42

Финчер и "Топ Ган": как случайная реклама изменила судьбу Джозефа Косински

Как реклама, отданная Дэвидом Финчером молодому режиссёру, изменила карьеру Джозефа Косински и к чему его привели любимые фильмы из коллекции Criterion.

Читать полностью » Белый дом завёл аккаунт в TikTok, первое видео записал Дональд Трамп вчера в 19:55

TikTok для Трампа: соцсеть из врага превратилась в союзника Белого дома

Белый дом неожиданно запустил аккаунт в TikTok: первые ролики с Трампом уже собрали сотни тысяч просмотров, несмотря на закон о запрете соцсети.

Читать полностью » Римская войлочная шляпа II века восстановлена реставраторами в Музее Болтона вчера в 18:53

Всего три в мире: редчайшая римская шляпа нашла новый дом в Англии

В Болтоне отреставрировали редчайшую шляпу римского солдата возрастом почти 2000 лет. Узнайте, как артефакт пережил века и что он рассказал о жизни легионеров.

Читать полностью » Москва примет конкурс вчера в 17:55

"Интервидение" в Москве: 21 страна готовит главное музыкальное событие года

21 страна подтвердила участие в "Интервидении" в Москве. Кто выйдет на сцену рядом с Shaman и почему конкурс вызвал глобальный интерес?

Читать полностью » Евровидение 2026 пройдет в Вене: финал назначен на 16 мая вчера в 16:59

Третий раз и снова громко: Вена возвращает себе статус столицы "Евровидения"

Юбилейное "Евровидение-2026" пройдет в Вене: столица Австрии вновь принимает конкурс после победы Йоханнеса Питча. Что известно ещё?

Читать полностью » Крис Мартин заявил, что Coldplay не откажется от вчера в 15:56

"Камера поцелуев" снова в центре скандала: Coldplay сделали неожиданное заявление

Coldplay не откажется от традиционной "камеры для поцелуев" — даже после громкого скандала в Бостоне, когда на экране вскрылся неожиданный роман.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации
Спорт и фитнес

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы
Еда

Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция
Авто и мото

Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают
Дом

Установка холодильника без ошибок: главные правила
Садоводство

Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля
Садоводство

Использование сосновой коры в саду повышает плодородие и уменьшает потребность в поливе
Красота и здоровье

Британский врач Дебора Ли: сухие пятки могут быть признаком грибковой инфекции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru