Исторический долг или выгодный обмен: как Екатеринбург торгуется за усадьбу Харитонова

Один из самых узнаваемых памятников Екатеринбурга — усадьба Харитонова-Расторгуева - может наконец перейти в собственность города. Министерство культуры РФ выразило готовность рассмотреть этот вопрос, но только в обмен на равноценную недвижимость.

Что предлагает Минкульт

Как следует из письма министра культуры Ольги Любимовой депутату Госдумы Андрею Альшевских, передача исторического комплекса возможна лишь при соблюдении определённых условий.

"Минкультуры России полагает возможным рассматривать вопрос о передаче ОКН на иной уровень собственности при условии предоставления в оперативное управление ФГБУК АУИПИК равноценного недвижимого имущества. При наличии соответствующих предложений Минкультуры России готово вернуться к рассмотрению вопроса", — говорится в документе.

Почему усадьба так важна для ведомства

Сегодня усадьба находится в федеральной собственности и приносит около 63 миллионов рублей в год Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Часть помещений арендует администрация Екатеринбурга, остальное сдают частные компании.

По данным Минкульта, только на содержание комплекса в прошлом году ушло 22 миллиона рублей.

Город не раз просил — безрезультатно

Администрация Екатеринбурга уже несколько лет пытается добиться передачи усадьбы в муниципальную или региональную собственность, однако все обращения ранее оставались без ответа.

Пока что город арендует территорию за 37 миллионов рублей в год, что вызывает недовольство местных властей. В мэрии уверены: если объект станет собственностью города, его можно будет реставрировать и сделать центром культурной жизни Екатеринбурга.

Концепция развития и планы города

Интерес к историческому комплексу усилился после того, как на заседании Совета неравнодушных при губернаторе Денисе Паслере представили проект развития паркового пространства от стадиона "Динамо" до Харитоновского сада.

Эта идея получила широкий отклик у горожан, а на форуме 100+ TechnoBuild в "Экспо" её обсудили в контексте будущего благоустройства центральной части города.