Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Герб области Свердловск на здании
Герб области Свердловск на здании
© commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Исторический долг или выгодный обмен: как Екатеринбург торгуется за усадьбу Харитонова

Минкультуры РФ готово рассмотреть передачу усадьбы Харитонова-Расторгуева Екатеринбургу

Один из самых узнаваемых памятников Екатеринбурга — усадьба Харитонова-Расторгуева - может наконец перейти в собственность города. Министерство культуры РФ выразило готовность рассмотреть этот вопрос, но только в обмен на равноценную недвижимость.

Что предлагает Минкульт

Как следует из письма министра культуры Ольги Любимовой депутату Госдумы Андрею Альшевских, передача исторического комплекса возможна лишь при соблюдении определённых условий.

"Минкультуры России полагает возможным рассматривать вопрос о передаче ОКН на иной уровень собственности при условии предоставления в оперативное управление ФГБУК АУИПИК равноценного недвижимого имущества. При наличии соответствующих предложений Минкультуры России готово вернуться к рассмотрению вопроса", — говорится в документе.

Почему усадьба так важна для ведомства

Сегодня усадьба находится в федеральной собственности и приносит около 63 миллионов рублей в год Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Часть помещений арендует администрация Екатеринбурга, остальное сдают частные компании.

По данным Минкульта, только на содержание комплекса в прошлом году ушло 22 миллиона рублей.

Город не раз просил — безрезультатно

Администрация Екатеринбурга уже несколько лет пытается добиться передачи усадьбы в муниципальную или региональную собственность, однако все обращения ранее оставались без ответа.

Пока что город арендует территорию за 37 миллионов рублей в год, что вызывает недовольство местных властей. В мэрии уверены: если объект станет собственностью города, его можно будет реставрировать и сделать центром культурной жизни Екатеринбурга.

Концепция развития и планы города

Интерес к историческому комплексу усилился после того, как на заседании Совета неравнодушных при губернаторе Денисе Паслере представили проект развития паркового пространства от стадиона "Динамо" до Харитоновского сада.

Эта идея получила широкий отклик у горожан, а на форуме 100+ TechnoBuild в "Экспо" её обсудили в контексте будущего благоустройства центральной части города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Магнитогорска пожаловались на зазоры в рельсах, подрядчик отказался устранять дефекты 03.10.2025 в 1:18
Суд приказал — подрядчик игнорирует: в Магнитогорске трамваи гремят, а дома дрожат

В Магнитогорске подрядчик отказался чинить трамвайные рельсы после решения суда. Теперь его ждёт принудительное исполнение.

Читать полностью » Призывники из Челябинской области распределены по всем военным округам России 03.10.2025 в 0:17
Часть — в учебки, часть — во флот: где будут служить новобранцы из Челябинской области

Осенний призыв в Челябинской области проходит с новыми правилами: часть новобранцев отправят в Центральный округ, а повестки теперь приходят через Госуслуги.

Читать полностью » В Свердловской области предложили штрафовать родителей за мат детей на 5–10 тысяч рублей 02.10.2025 в 23:57
Ругнулся — родители платят: в Свердловской области предложили штрафы за детский мат

В Свердловской области предложили штрафовать родителей за брань детей. Размер штрафа — до 10 тысяч рублей. Также обсуждается ограничение соцсетей для подростков.

Читать полностью » В Челябинске подписаны соглашения дум городов России о сотрудничестве в сфере МСУ 02.10.2025 в 23:28
Челябинск стал центром муниципального диалога: в городе подписали соглашения с тремя регионами

Челябинская гордума подписала соглашения о сотрудничестве с думами Якутска, Кургана и Волгограда. Главная тема круглого стола — новый закон о МСУ.

Читать полностью » В Челябинске одобрен проект строительства 20-этажного отеля у вокзалов 02.10.2025 в 22:27
Проект лежал с 2010 года — теперь его увеличили: Челябинск получит 20-этажный отель с офисами и кафе

В Челябинске спустя 15 лет утвердили проект 20-этажного отеля рядом с вокзалами. В нём будет более 100 номеров, кафе, офисы и подземный паркинг.

Читать полностью » Российская цирковая компания ищет подрядчика для проектной документации Челябинского цирка 02.10.2025 в 21:18
3 миллиарда за бегемота и купол: сколько будет стоить возвращение цирка в Челябинск

Челябинский цирк, закрытый ещё в 2019 году, готовят к масштабной реконструкции: проект оценивают в 3 миллиарда, открытие ожидается к 2028 году.

Читать полностью » Взносы на капитальный ремонт в Свердловской области увеличатся с 17,48 до 18,81 руб. 02.10.2025 в 20:27
С 2026 года жильё подорожает — даже если вы его не продаёте: капремонт вырастет на 7%

С 2026 года свердловчане будут платить больше за капремонт: взнос увеличится на 7% и составит 18,81 рубля за «квадрат».

Читать полностью » Yollo полностью покинет офлайн-ритейл в течение шести месяцев — «Коммерсант» 02.10.2025 в 19:18
Вроде росли — а теперь пропадают: что не так с Yollo, который уходит с рынка

Российский бренд Yollo уходит из офлайн-ритейла: несмотря на рост выручки, компания остаётся в убытке и закрывает магазины по всей стране.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Исследование показало: увеличение нагрузки выше 18 подходов не ускоряет, а замедляет прогресс силы
Культура и шоу-бизнес
Mr. Beast предупредил, что искусственный интеллект может лишить блогеров дохода
Наука
В районе античной Олимпии найдены осадочные отложения древнего водоёма
Культура и шоу-бизнес
P Diddy обратился к Дональду Трампу с прошением о помиловании после приговора суда
Красота и здоровье
Диетолог Иван Смирнов: регулярный приём витамина D3 снижает риск вирусных инфекций
Наука
На спутнике Урана обнаружены признаки геологической активности и возможного океана
Спорт и фитнес
Учёные подтвердили: скручивания и планка укрепляют мышцы, но не сжигают жир локально
Еда
Кондитер Пьер Лефевр: настоящие макаруны требуют точности и соблюдения баланса текстур
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet