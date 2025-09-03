Как древние украшения Пэкче влияют на современную культуру Кореи

Что может рассказать золотая бусина или осколок керамики, найденные в древнем захоронении? Археологи из Южной Кореи сделали сенсационное открытие в Чоныпе — городе, который в своё время был центром культуры Среднего региона Пэкче. Раскопки в гробницах Ынсун-ри и Догье-ри открыли окно в жизнь и власть древних правителей этого королевства.

Коллекция, которая изменит представление о Пэкче

В ходе раскопок, начавшихся в 2022 году, учёные обнаружили более 270 гробниц, из которых 56 уже признаны национальным культурным наследием. Среди находок — изящные золотые украшения, керамика и изделия из железа, которые не только впечатляют мастерством изготовления, но и свидетельствуют о высоком статусе погребённых.

Особое внимание привлекают:

золотые бусины и украшения в форме цветов и листьев

позолоченные бронзовые инкрустации и браслеты

стеклянные бусины и сложные шпильки

керамические сосуды с тонкими стенками и изысканной отделкой

Эти предметы отражают не только эстетические предпочтения, но и социальное положение, а также торговые и культурные связи региона.

Керамика Пэкче: искусство и повседневность

Керамика, найденная на месте раскопок, поражает своей элегантностью. Трёхногие сосуды (самджок тоги), кувшины и большие чаши демонстрируют тонкость и высокое качество обжига. Этот стиль оказал влияние на другие корейские королевства и даже на Японию периода Асука.

Фрагменты керамики — не просто утварь, а символы культурной идентичности и ритуальных традиций Пэкче.

Значение находок для истории и культуры

По словам мэра Чоныпа Ли Хак Су, открытие подтверждает статус города как культурного центра Среднего региона Пэкче. Археологические находки показывают, что местные правители активно взаимодействовали с центральной властью и участвовали в международном обмене.

"Эти раскопки вновь подтвердили, что Чонып был центром культуры Среднего региона Пэкче", — отметил мэр.

Город намерен не только сохранить артефакты, но и развивать культурный туризм, превращая древние гробницы в популярные достопримечательности.

Археологическое наследие как мост между прошлым и настоящим

Несмотря на то, что некоторые гробницы пострадали от грабителей, большинство артефактов сохранились в хорошем состоянии. Каждая золотая бусина, бронзовый браслет и керамический осколок дополняют картину жизни и власти Пэкче, помогая понять, как искусство и ритуалы переплетались с политикой.

Продолжающиеся раскопки обещают новые открытия, которые расширят наше представление о древнем королевстве и его влиянии на культуру Корейского полуострова.