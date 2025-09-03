Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:57

Как древние украшения Пэкче влияют на современную культуру Кореи

Археологи обнаружили золотые украшения в гробницах Пэкче в Чоныпе

Что может рассказать золотая бусина или осколок керамики, найденные в древнем захоронении? Археологи из Южной Кореи сделали сенсационное открытие в Чоныпе — городе, который в своё время был центром культуры Среднего региона Пэкче. Раскопки в гробницах Ынсун-ри и Догье-ри открыли окно в жизнь и власть древних правителей этого королевства.

Коллекция, которая изменит представление о Пэкче

В ходе раскопок, начавшихся в 2022 году, учёные обнаружили более 270 гробниц, из которых 56 уже признаны национальным культурным наследием. Среди находок — изящные золотые украшения, керамика и изделия из железа, которые не только впечатляют мастерством изготовления, но и свидетельствуют о высоком статусе погребённых.

Особое внимание привлекают:

  • золотые бусины и украшения в форме цветов и листьев
  • позолоченные бронзовые инкрустации и браслеты
  • стеклянные бусины и сложные шпильки
  • керамические сосуды с тонкими стенками и изысканной отделкой

Эти предметы отражают не только эстетические предпочтения, но и социальное положение, а также торговые и культурные связи региона.

Керамика Пэкче: искусство и повседневность

Керамика, найденная на месте раскопок, поражает своей элегантностью. Трёхногие сосуды (самджок тоги), кувшины и большие чаши демонстрируют тонкость и высокое качество обжига. Этот стиль оказал влияние на другие корейские королевства и даже на Японию периода Асука.

Фрагменты керамики — не просто утварь, а символы культурной идентичности и ритуальных традиций Пэкче.

Значение находок для истории и культуры

По словам мэра Чоныпа Ли Хак Су, открытие подтверждает статус города как культурного центра Среднего региона Пэкче. Археологические находки показывают, что местные правители активно взаимодействовали с центральной властью и участвовали в международном обмене.

"Эти раскопки вновь подтвердили, что Чонып был центром культуры Среднего региона Пэкче", — отметил мэр.

Город намерен не только сохранить артефакты, но и развивать культурный туризм, превращая древние гробницы в популярные достопримечательности.

Археологическое наследие как мост между прошлым и настоящим

Несмотря на то, что некоторые гробницы пострадали от грабителей, большинство артефактов сохранились в хорошем состоянии. Каждая золотая бусина, бронзовый браслет и керамический осколок дополняют картину жизни и власти Пэкче, помогая понять, как искусство и ритуалы переплетались с политикой.

Продолжающиеся раскопки обещают новые открытия, которые расширят наше представление о древнем королевстве и его влиянии на культуру Корейского полуострова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили во Вьетнаме скелет с переломом и дополнительным ребром возрастом 12 тысяч лет сегодня в 17:31

Перелом на лишнем ребре стал роковым — как травма 12-тысячелетней давности унесла жизнь

Во Вьетнаме нашли скелет мужчины с редкой аномалией — лишним ребром и переломом, случившимся незадолго до смерти. Останки датируются 12 тысячами лет и раскрывают тайны древних травм и насилия.

Читать полностью » Учёные обнаружили следы чумы в зубах верблюдов из Румынии XVII века сегодня в 16:36

Ирония судьбы: чума в зубах верблюдов — забавный, но смертельный сюрприз торговых маршрутов

Исследование останков верблюдов в Румынии раскрывает, как чума распространялась по Европе через торговые пути и животных, подтверждая древние эпидемии.

Читать полностью » Археологи нашли индийскую монету в курганах Суздаля — исследование Института археологии РАН сегодня в 16:29

Откуда в русских курганах взялась монета из Афганистана? История, которая перевернёт представления

Археологи под Суздалем обнаружили уникальные артефакты X-XI веков, включая редкую индийскую серебряную монету — джитал, впервые найденную в этом регионе.

Читать полностью » Удивительные сферулы: Perseverance обнаружил уникальные породы — геологи в восторге сегодня в 15:48

Марсианский шлем: Perseverance наткнулся на загадочные артефакты – что скрывает Красная планета

Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе необычные каменные образования, напоминающие шлемы рыцарей. Что это - геологичекие особенности или артефакты?

Читать полностью » Мамонты: клада 1G в Мексике - что это значит для науки и какие выводы сегодня в 14:48

Сокрытая правда о мамонтах: мексиканская находка переписала историю ледникового периода

В Мексике обнаружена уникальная генетическая ветвь мамонтов! Клада 1G меняет представление об эволюции и миграции древних гигантов. Уникальные данные ДНК!

Читать полностью » Android внезапно начал тормозить: внутри оказался шпион, использующий Яндекс сегодня в 13:54

LianSpy — новый вирус для Android, использующий Yandex Cloud для шпионства. Узнайте, как его распознать и защитить свои данные от утечки!

Читать полностью » Исследование раскрывает тайну волн-убийц: комбинация факторов и машинное обучение сегодня в 13:48

Морские легенды стали реальностью: ученые объяснили феномен волн-убийц

Ученые раскрыли тайну волн-убийц, проанализировав 27500 записей за 18 лет. Сочетание линейной фокусировки и нелинейных взаимодействий формирует эти гигантские волны.

Читать полностью » Телескоп James Webb: обнаружен аномальный CO₂ в регионе звездообразования сегодня в 12:48

Воды нет, есть CO₂: странный диск бросает вызов науке – невероятное открытие телескопа James Webb

James Webb обнаружил аномальное количество CO₂ в протопланетном диске. Избыток углекислого газа ставит под сомнение классические теории формирования планет. Учёные ищут причины аномалии.

Читать полностью »

Новости
Дом

Удаляйте пыль и жир с горизонтальных жалюзи на кухне раз в неделю
Спорт и фитнес

Минспорт РФ официально признал фиджитал-спорт и создал Всероссийскую федерацию
Еда

Метаанализ: порция грибов в день может снижать риск развития рака почти на 50%
Туризм

Путешественник отметил атмосферу уюта и оптимизма в Гондурасе
Еда

Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые провоцируют воспаление в организме
Красота и здоровье

Прерывистое голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 135% — исследование
Садоводство

Осенний уход за садом помогает растениям успешно перезимовать и дать урожай весной
Питомцы

Ветеринары объяснили, когда сырое мясо опасно для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet