Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Улан-Удэ
Улан-Удэ
© commons.wikimedia.org by SLK V is licensed under Creative Commons С указанием автора - Распространение на тех же условиях 4.0 Международная
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Один город в России объединяет буддизм, шаманизм и Ленина — и туда можно доехать тремя способами

Что посмотреть в Улан-Удэ: памятники, буддийские дацаны и термальные источники

Пожалуй, немногие могут с ходу назвать столицу Бурятии. А зря. Улан-Удэ — это не просто географическая точка на карте между Байкалом и Монголией. Это город, в котором, как будто нарочно, пересекаются культура Востока и наследие русской истории. Буддийские дацаны, гигантская голова Ленина и живописные пейзажи — здесь всё выглядит необычно, но органично.

Город с историей длиной в чайный путь

Всё началось в 1666 году, когда русские казаки выбрали место у слияния рек Селенги и Уды для зимовки. Так появилось Удинское зимовье. Постепенно оно превратилось в крепость, а затем — в город Верхнеудинск. И лишь в 1934 году он получил своё нынешнее имя — Улан-Удэ, что в переводе с бурятского означает "Красная Уда".

Но задолго до этого по этим землям проходил Великий чайный путь — оживлённая торговая артерия между Китаем, Монголией и Россией. Обозы с чаем останавливались здесь на шумных и весёлых ярмарках, оставляя городу вкус восточной торговли. А в XIX веке через Верхнеудинск проложили Транссибирскую магистраль, связав его с обеими столицами — московской и дальневосточной.

Почему сюда стоит приехать

Приезжать в Улан-Удэ стоит не только ради Байкала. Вот лишь несколько причин:

  • Прогуляться по историческому центру с 234 архитектурными и культурными памятниками.
  • Увидеть самую большую в мире голову Ленина — её вес превышает 42 тонны, а высота с пьедесталом — 14 метров.
  • Посетить буддийские дацаны и почувствовать, как здесь мирно сосуществуют буддизм, шаманизм и православие.
  • Отдохнуть на термальных источниках.
  • Попробовать бурятскую кухню и узнать, кто такие буряты.
  • Устроить настоящее приключение и поехать на Байкал.

Как добраться в Улан-Удэ

Путь в столицу Бурятии может быть разным, в зависимости от того, как сильно вы торопитесь и насколько любите путешествия с характером.

Самолётом

Ближайший аэропорт — "Байкал", всего 15 км от города. Прямые рейсы летают из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Красноярска. Из Санкт-Петербурга — с пересадкой, чаще всего в Москве.

От аэропорта до центра ходят автобусы №55 и №77, дорога займёт около 30 минут. Или можно вызвать такси.

Поездом

Те, кто не боится долгой дороги и хочет прочувствовать романтику Транссиба, выбирают поезд. Из Москвы ехать трое суток, быстрее всего — на поезде "Россия" (Москва — Владивосток, 3 дня 10 часов). В дороге — смена пейзажей, чай в подстаканниках и туманные рассветы.

Ж/д вокзал Улан-Удэ находится в самом центре — удобно и атмосферно.

На машине

Из Иркутска или Читы можно добраться за 8 часов по трассе Р-258 "Байкал". Пейзажи вдоль дороги — отдельное удовольствие. А вот из Москвы — почти 5700 км пути и 75 часов за рулём. Из Петербурга — ещё дальше. Такое путешествие — для настоящих энтузиастов.

Автобусом

Междугородние автобусы приходят на автовокзал на улице Советской, 1Б. Есть рейсы из Монголии, Иркутской области, Забайкалья. Из Москвы и Петербурга — нет. Далековато.

Когда ехать

Улан-Удэ хорош в любое время года, но особенно:

  • Зимой — для тех, кто мечтает увидеть замерзший Байкал, покататься на собачьих упряжках или заняться подлёдной рыбалкой.
  • Весной — когда цветут крокусы и абрикосы. Особенно красиво в мае.
  • Летом — пик сезона. Идеальная температура, минимум осадков, максимум солнца и приключений.

Именно летом начинается "бархатный сезон" — мягкий климат, зелёные долины и голубая гладь Байкала в лучшем свете.

Что важно знать

Улан-Удэ — это не просто путь к Байкалу, а самостоятельное культурное путешествие. Он хранит в себе сибирскую мощь, восточную философию и русский характер. И, оказавшись здесь однажды, вы обязательно захотите вернуться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему немцы выбирают эти 4 маршрута: лучшее из уединенного отдыха 06.08.2025 в 16:33

Туристы в обход: 4 идеальных места в Германии для уединенного отдыха

Устали от многолюдных маршрутов? Откройте для себя 4 уединенных места в Германии, где можно насладиться природой и историей вдали от туристов.

Читать полностью » 7 опасных методов карманников в Париже: оставайтесь в безопасности! вчера в 15:16

Париж и карманники: 70% туристов становятся жертвами краж — как избежать неприятностей?

Узнайте, как избежать краж в Париже! Опасные схемы карманников и советы по защите от них помогут сохранить ваши вещи в безопасности.

Читать полностью » Разочарование от отдыха в Абхазии: что изменилось с 2019 года? вчера в 14:13

Очарование или разочарование: Абхазия в 2025 году глазами туристов

Путешествие в Абхазию в 2025 году шокирует новыми ценами и правилами. Узнайте, почему привычный отдых стал не таким доступным!

Читать полностью » 10 уникальных пляжей Филиппин для незабываемых путешествий — откройте для себя новые горизонты 06.08.2025 в 13:11

Палаван и Ромблон: 7 загадочных уголков, которые скрывают филиппинские пляжи

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Филиппинам, где вас ждут уникальные пляжи и приключения. Откройте для себя 10 мест, полных магии и радушия местных жителей.

Читать полностью » Европейские фьорды и российские реки: топ–10 каякинг-путей для смелых вчера в 12:20

Как я покорял фьорды Норвегии и сибирские озёра на каяке: лучшие озера и реки мира

За один сплав я пересёк холодные фьорды Норвегии, изумрудную Сочу и озеро Байкал. Узнайте про лучшие места для самостоятельного каякинга в Европе и России — мой личный опыт.

Читать полностью » Как я нырнул в бурлиющую воду Боко-Котора и чуть не утонул вчера в 11:15

Свобода весла в Черногории: мой день на каяке среди крутых утёсов

Проведите день, скользя по бирюзовым волнам Боко-Котора без гида: мой опыт — от первых неуклюжих гребков до секретных бухт и забавных конфузов.

Читать полностью » Ростовская область готовит автотуристический прорыв по программе По дороге на юг вчера в 10:15

До 2035 года в регионе модернизируют дороги, создадут кемпинги и отели, чтобы сделать путь на юг комфортным и безопасным.

Читать полностью » Где в Подгорице купить настоящий козий сыр и кристально чистое оливковое масло вчера в 10:13

Поход на рынок в Черногории: местные продавцы раскрывают, как выбрать сыр и масло без ошибок

Прогуляйтесь по рынкам Черногории со мной: от дольки копчёного Njeguški Sir до бутылки холодного отжима оливкового масла — где искать и как не переплатить.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов
Садоводство

Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью?
Еда

Университет RMIT: биоуголь из кофейной гущи снижает потребление песка в строительстве
Наука и технологии

Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум
Питомцы

Собаки чаще болеют летом: названы симптомы, требующие визита к ветеринару
Дом

Как продлить жизнь джинсам: правильная стирка, хранение и борьба с растянутыми коленками
Красота и здоровье

Почему зубы желтеют: стоматолог Давидян объяснил причины и способы восстановления белизны
Авто и мото

VW Group: операционная прибыль Skoda во втором квартале составила 739 млн евро при рентабельности 9,5%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru