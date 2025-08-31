Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина решает задачу на доске
Мужчина решает задачу на доске
© CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:59

Туризм и актёрское мастерство в одном списке: крымские вузы удивили конкурсами

С 1 сентября обучение в сфере культуры в Крыму начнут более 1,6 тысячи студентов

В 2025 году в образовательные учреждения Крыма, которые находятся в ведении Министерства культуры республики, поступило свыше 1840 заявлений от абитуриентов. Этот показатель оказался заметно выше прошлогоднего — интерес к профессиям творческой и культурной направленности уверенно растёт.

"Интерес к культурно-творческим направлениям вырос: число заявлений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22%", — сказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

Популярные специальности

Наибольший наплыв заявителей традиционно пришёлся на Крымский университет культуры, искусств и туризма. Здесь конкурс оказался особенно высоким на направлениях:

  • "Туризм" — 8,7 человека на место;
  • "Социально-культурная деятельность" — 7,9;
  • "Графический дизайн" — 5,9;
  • "Актерское искусство" — 5,4;
  • "Дизайн костюма" — 4,6;
  • "Режиссура театра" — 3,6.

В Крымском художественном училище имени Н. С. Самокиша лидерами стали "Графический дизайн" (4 человека на место), "Станковая живопись" (2,8) и "Дизайн среды" (2,1). А в Симферопольском музыкальном училище имени П. И. Чайковского наиболее востребованным направлением оказалось "Вокальное искусство" (2,5 человека на место).

География поступающих

Среди абитуриентов преобладают жители Крыма и Севастополя, однако география шире. Заявления подали и молодые люди из других российских регионов, а также из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Несколько заявок пришло из Минска.

Такой интерес к крымским учебным заведениям связан не только с уровнем подготовки, но и с возможностью обучаться в уникальной культурной среде полуострова. Для творческих профессий это особенно важно: театры, музеи, концертные площадки и выставочные залы становятся площадкой для практики студентов.

Бюджетные места и начало учебного года

В новом учебном году предусмотрено 366 бюджетных мест. Это даёт возможность талантливым ребятам получить образование бесплатно, при условии успешного прохождения конкурсного отбора.

Как уточнила министр, с 1 сентября за парты и в аудитории сядут более 1,6 тысячи студентов образовательных учреждений сферы культуры. Помимо этого, обучение начнут свыше 17 тысяч детей, которые будут заниматься в 64 школах искусств по всему Крыму.

Дополнительные инициативы в сфере образования

Параллельно с приёмной кампанией реализуются и новые проекты, связанные с общим образованием. В частности, в крымские школы возвращаются бумажные дневники для учеников начальных классов.

Кроме того, стартует республиканский проект "Образовательные вертикали". Его задача — помочь детям с ранних лет определиться с будущей специализацией. Уже с 5 класса школьники будут пробовать себя в разных направлениях, а начиная с 7-го — углублённо изучать выбранные предметы.

Эта система должна стать связующим звеном между школьным и профессиональным образованием, чтобы выпускники могли сознательно выбирать сферу деятельности. Для креативных индустрий Крыма подобная подготовка имеет особое значение: многие из тех, кто сегодня делает первые шаги в школах искусств, завтра поступят в профильные колледжи и университеты.

Значение культурного образования

Развитие образовательных учреждений в сфере культуры играет важную роль не только для самих студентов, но и для региона в целом. Молодые специалисты в области искусства, дизайна, музыки и театра становятся частью культурного кода Крыма, участвуют в создании новых проектов, формируют среду, привлекательную для туристов и местных жителей.

Рост интереса к этим профессиям — показатель того, что всё больше молодых людей связывают своё будущее с творчеством. И именно учебные заведения полуострова дают им возможность воплотить свои таланты.

