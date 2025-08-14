Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шаман на VK-Фест
Шаман на VK-Фест
© commons.wikimedia.org by Кабанданиш is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:32

Shaman споёт там, куда редко пускают иностранцев: музыка сквозь границы и эпохи

Певец Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи

Как часто российские артисты выступают в столице КНДР? Редко. Тем более — на мероприятиях, связанных с важными историческими датами. Но в этот раз Пхеньян стал местом, где соберутся музыканты и официальные делегации двух стран, чтобы отметить одну из ключевых вех XX века.

15 августа в Северной Корее пройдёт концерт, посвящённый 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. Одним из участников станет певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем Shaman. Его выступление станет частью официальной программы торжеств.

Состав российской делегации

Вместе с Shaman в Пхеньян 14 августа прибыла творческая группа, в которую вошёл ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда", а также ряд других исполнителей. Делегацию возглавляет заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.

Встреча артистов и официальных лиц прошла в аэропорту Пхеньяна. Российскую сторону приветствовали заместитель министра культуры КНДР Пак Кён Чхоль и сотрудники посольства РФ. По словам очевидцев, встреча была тёплой и подчёркнуто дружелюбной, что отражает особый характер российско-корейских культурных связей.

Политическая составляющая визита

Параллельно с культурной миссией в КНДР прибыла делегация Государственной Думы РФ. Её возглавил председатель Вячеслав Володин. Присутствие парламентариев подчёркивает значимость юбилея не только в историческом, но и в политическом контексте.

Историческая справка

День освобождения Кореи — одна из ключевых дат в календаре КНДР. Праздник отмечается ежегодно 15 августа, напоминая о завершении японской оккупации в 1945 году. В этот день в стране проходят торжественные мероприятия, концерты, встречи официальных делегаций и акции, символизирующие дружбу с другими государствами.

