Посещение театров, концертов и кино может быть доступным даже при ограниченном бюджете, если знать, где искать информацию о льготах. Для многих семей культурная жизнь кажется роскошью, хотя на практике значительная часть мероприятий доступна бесплатно или с существенными скидками. Об этом, но не в первом предложении, рассказала председатель Региональной общественной организации "Одинокий родитель" Надежда Клименко в беседе с MosTimes.

Где искать бесплатные билеты

По словам Клименко, возможностей для льготного посещения учреждений культуры значительно больше, чем принято считать. Многие из них не рекламируются широко и доступны через местные органы власти или общественные организации. В результате семьи просто не знают, что могут регулярно пользоваться такими предложениями.

"Смотрите сайты скидок, у многодетных всегда скидка есть, управа бесплатно билеты на ёлку даёт. Муниципалитет тоже бесплатно для детей до пятнадцати лет бесплатно билеты на елку даёт. Общество инвалидов тоже бесплатно выделяет билеты на ёлку. Бесплатно муниципалитет в месяц несколько раз даёт билеты для взрослых и в театр, и на концерты", — пояснила председатель РОО "Одинокий родитель" Надежда Клименко.

Эксперт отметила, что подобные программы действуют не только в праздничные периоды. Во многих районах бесплатные билеты распределяются регулярно, но их получение требует минимальной активности со стороны самих граждан.

Кому положены льготы в первую очередь

Клименко подчеркнула, что начинать стоит с обращения в управу или муниципалитет по месту жительства. Именно там можно получить актуальную информацию о доступных льготах и порядке их получения. Это касается не только семей с детьми, но и широкого круга социально защищенных категорий.

Речь идет о многодетных семьях, инвалидах, пенсионерах, ветеранах и семьях участников СВО. Для последних, по словам эксперта, сегодня предусмотрены особенно широкие возможности доступа к культурным мероприятиям. Муниципальные программы и общественные инициативы охватывают как детские, так и взрослые мероприятия.

Скидки и общественные программы

Отдельно Клименко обратила внимание на программы скидок и общественные проекты. По ее словам, многодетные семьи могут рассчитывать на значительные скидки в кинотеатрах, иногда достигающие половины стоимости билета. Аналогичные возможности существуют и для пенсионеров, в том числе в рамках программы активного долголетия.

"Для многодетных скидки хорошие в кинотеатры, чуть ли не пятьдесят процентов. Общество ветеранов, пенсионеры, им тоже очень много бесплатно. По программе активного долголетия. Есть очень много общественных организаций, которые часто выдают бесплатные билеты в учреждения культуры", — отметила Надежда Клименко.

Кроме того, эксперт советует самостоятельно отслеживать акции на билетных платформах и вступать в профильные общественные организации. Такой подход, по ее словам, позволяет поддерживать насыщенную культурную жизнь без серьезных финансовых затрат, по крайней мере в условиях Москвы.