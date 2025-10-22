Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Блюдо японского ресторана в Канаде
Блюдо японского ресторана в Канаде
© Salmon Sushi by Geoff Peters is licensed under Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:02

Кухня, ради которой едут через полмира: что попробовать в Японии хотя бы раз в жизни

Путешественники назвали главные блюда японской кухни, которые стоит попробовать

Япония — страна, где каждое блюдо превращено в искусство. Здесь изящно подают даже простую лапшу, а свежая рыба пахнет морем, а не приправами. Если вы привыкли к суши из торгового центра, приготовьтесь: вкус настоящей японской кухни совсем другой. Он чище, тоньше и честнее — без излишеств, но с максимальным вниманием к продукту.

От Токио до Киото, от Осакских улиц с уличными прилавками до изысканных ресторанов в Кобе — вот блюда, ради которых стоит купить билет в Японию прямо сейчас.

Суши и сашими — классика без компромиссов

Суши (рис с ломтиком свежей рыбы) и сашими (тонкие кусочки сырой рыбы без риса) — первое, что приходит в голову при слове "Япония". Но даже если вы ели суши сотни раз, вкус настоящих токийских роллов удивит.

Главное отличие — свежесть. Рыба здесь не бывает замороженной: утром её доставляют прямо с рыбного рынка Цукидзи, а уже к обеду она оказывается на вашей тарелке.

Попробуйте:

  • три вида тунца - от нежного до жирного (тоторо);
  • желтохвоста - любимца японцев;
  • угря, моллюсков, осьминога и свежие креветки.

Один из самых увлекательных способов попробовать всё - посетить "суши-трейн" (conveyor sushi). Маленькие тарелки с блюдами движутся по ленте мимо столов, и вы просто берёте то, что понравилось. Есть и вариант с планшетом: заказываете конкретные суши — и через пару минут они к вам "приезжают".

Такие кафе всегда полны посетителей, а значит, продукты не успевают залежаться.

Рамен — японская лапша с характером

В Японии рамен любят не меньше, чем суши. Это не просто суп с лапшой — это ритуал.
В каждой раменной (а их на каждом углу) варят собственный бульон и используют особые специи.

Основные виды:

  • Мисо-рамен - на бульоне с соусом мисо;
  • Сёю-рамен - с соевым соусом;
  • Сиo-рамен - лёгкий, солёный;
  • Тонкоцу-рамен - густой, на свином бульоне, родом из Фукуоки.

Добавки подбирают по вкусу: мясо, яйца, проростки сои, кукуруза, зелёный лук, чеснок.
Порции — щедрые, а вкус — насыщенный и согревающий.

Крабы — деликатес, ради которого едут на Хоккайдо

Японцы умеют готовить крабов десятками способов. Самые популярные:

  • варёные в морской воде;
  • сашими из крабового мяса;
  • темпура (в кляре и фритюре);
  • кани набэ - горячий суп с кусочками краба.

Но самый увлекательный способ — сварить клешни самостоятельно прямо за столом. Вам приносят котёл, соус и специи — и вы превращаетесь в повара.

Совет: за лучшими крабами отправляйтесь на север, в Саппоро и Хакодате - там свежайшие морепродукты и знаменитые зимние фестивали крабов.

Вагю — мраморная говядина из Кобе

Вагю — не просто мясо, а гастрономическая легенда. Так называют японских коров, мясо которых отличается нежной текстурой и тонкими жировыми прожилками, напоминающими мрамор.

Животных выращивают по особой программе: кормят сбалансированно, массируют, дают гулять на открытом воздухе. Говядина проходит десятки проверок, прежде чем попасть на рынок.

Самая известная разновидность — говядина Кобе, родом из одноимённого города. Её подают в виде стейков, татаки (слегка обжаренное мясо) или в блюдах типа сукияки.

Цены на вагю высокие, но хотя бы раз попробовать стоит — ради мягкости, которая буквально тает во рту.

Фугу — риск с деликатесным вкусом

Рыба фугу известна своей ядовитостью: в её теле содержится тетродотоксин, смертельно опасный яд. Но в Японии фугу готовят так, что она становится изысканным деликатесом.

Готовить её могут только повара с лицензией, а экзамен на право разделки считается одним из самых сложных в мире.
Мясо фугу подают в виде сашими, супа или жареных кусочков.

Вкусовые ощущения — тонкие и едва уловимые, а вот эмоции незабываемы: не каждый день ешь рыбу, от которой буквально зависит твоя жизнь.

Где искать лучшие блюда

В Японии нет плохих ресторанов — качество еды одинаково высокое даже в уличных кафе.
Но настоящие гастрономические сокровища скрыты в каппо-ресторанах - маленьких семейных заведениях, где рецепты передают из поколения в поколение.

Чтобы их найти, достаточно забить в Google слово kappo и выбрать по отзывам: рейтинги японских кафе действительно работают.

Средний чек в таких местах — около 3 000-4 000 иен (≈1 500-2 000 ₽), но по вкусу блюда ничуть не уступают дорогим ресторанам.
А вот за ужин в заведении со звёздами "Мишлен" можно заплатить и до 500 долларов.

Региональные гастронаходки: куда ехать

Регион Блюдо Особенности
Осака Такояки и окономияки Такояки — шарики из теста с осьминогом, жареные до хрустящей корочки; окономияки — капустные лепёшки с соусом и майонезом
Фукуока Тонкоцу-рамен Самый наваристый свиной бульон
Саппоро Мисо-рамен и крабы Традиция зимних фестивалей и морских деликатесов
Кобе Вагю-стейки Самая известная мраморная говядина
Киото Вегетарианская кухня и сладости мочи Для тех, кто ищет лёгкие блюда и эстетику подачи

Советы шаг за шагом: как устроить гастротур по Японии

  1. Начните с Токио. Здесь самые современные суши-бары и кулинарные рынки.
  2. Затем отправляйтесь в Осаку. Столица уличной еды, где жарят всё - от осьминогов до лапши.
  3. Проведите день в Киото. Попробуйте десерты из рисовой муки и чай маття.
  4. Слетайте в Кобе. Там подают стейки вагю с видом на залив.
  5. Завершите поездку в Саппоро. Крабы, рамен и снежные фестивали — идеальное финале гастротура.

FAQ

Можно ли найти в Японии недорогую еду?
Да, в стритфуд-заведения или раменные можно поесть на 800-1000 иен (≈500-700 ₽).

Что попробовать в первый день?
Рамен, суши и такояки — они дают представление о вкусах разных регионов.

Опасна ли рыба фугу?
Если готовит лицензированный шеф, риск отсутствует. В обычных кафе её не подают.

Как не ошибиться с выбором ресторана?
Ориентируйтесь на отзывы на картах — японцы редко ставят оценки без причины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путешественник Алексей Кутовой объяснил, почему Вьетнам выгоднее Таиланда для длительного отдыха вчера в 21:16
Вьетнам дешевле, Таиланд комфортнее: как не ошибиться с зимовкой

Где лучше провести зиму — во Вьетнаме или Таиланде? Российский блогер сравнил климат, цены и атмосферу двух популярных направлений и рассказал, кому подойдёт каждая страна.

Читать полностью » Блогер Елена Лисейкина: египетские курорты живут в двух мирах — праздник в отеле и запустение за воротами вчера в 20:27
Снаружи восточная сказка, внутри — облупившаяся краска: как Египет разочаровывает туристов

Российская путешественница рассказала, почему отдых в Египте не всегда похож на рекламные буклеты. Какие сюрпризы ждут туристов и как не испортить отпуск?

Читать полностью » Российская путешественница объяснила, почему немцев поражает щедрость и домашняя еда россиянок вчера в 19:17
"Ждать русскую дольше, чем поезд": немецкие мужчины — о наших привычках

Почему немцев пугает гостеприимство и нарядность русских женщин? Российская путешественница рассказала, какие привычки вызывают у европейцев шок и восхищение одновременно.

Читать полностью » Лучшее время для отдыха в Дананге — с февраля по май, когда море остаётся тёплым и спокойным вчера в 18:13
Город, где дракон дышит огнём и воздух пахнет солью: Дананг, который невозможно забыть

Дананг — идеальное место для отдыха! Узнайте, когда лучше ехать, что посмотреть и как избежать ошибок, чтобы ваш отпуск стал незабываемым.

Читать полностью » Автотуристы из России проехали маршрут Москва — Тбилиси — Батуми — Трабзон протяжённостью около 7000 км вчера в 17:07
От Москвы до Батуми — и дальше в Турцию: маршрут, где дорога важнее пункта назначения

Как организовать автопутешествие Москва—Грузия—Турция: деньги, связь, граница, парковки, пляжи и шопинг. Практические советы и маршрут без "подвохов".

Читать полностью » Миллениалы и зумеры всё чаще используют путешествия как форму эмоциональной терапии вчера в 16:57
Мир как аптечка: где искать лекарство от тревоги и выгорания

Изучите, как путешествия становятся терапией для ума и тела: 88% людей подтверждают, что смена обстановки снижает уровень стресса и возвращает радость жизни.

Читать полностью » Театры мира с уникальной архитектурой: Амазонас в Бразилии построили из материалов со всего мира вчера в 15:54
Театры на грани исчезновения: как история борется с бетоном и временем

Исследуйте театры мира от Кабуки в Киото до шедевра в сердце Амазонии, которые вдохновляют и удивляют даже в ожидании реставрации Одеона в Афинах.

Читать полностью » Каньон Викос в Греции признан самым глубоким в мире относительно ширины — маршрут через Олимп и Янину вчера в 14:31
Север Греции ломает стереотипы: где пляжи соседствуют с ледяными реками

Север Греции: откройте для себя уникальные места, древнюю историю и невероятные приключения. Узнайте, что вас ждёт за пределами пляжей!

Читать полностью »

Новости
Еда
Суфле Птичье молоко с желатином сохраняет нежную текстуру по рецепту кондитера
Технологии
Робот Unitree H2 показал плавную походку и устойчивость, сравнимую с человеком
УрФО
В Тюменской области ФАС проверяет рост цен на бензин до 85 рублей в Армизонском округе
Авто и мото
Перелив масла вызывает вспенивание и перегрузку турбины
Садоводство
Садовая земляника сохраняет сортовые качества и вкус при размножении усами и делением куста
Садоводство
Метод триллер, филлер, спиллер помогает создать осенние кашпо за один вечер
Спорт и фитнес
Учёные РАН заявили, что начинать день нужно с мягкого разогрева тела
Красота и здоровье
Елена Малышева и Герман Гандельман обсудили различия в развитии остеопороза у мужчин и женщин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet