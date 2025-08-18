Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 17:57

Удивительное омоложение: как дыня защищает ваши клетки от старения

Диетологи советуют включать дыню в завтрак для увлажнения организма и поддержки давления

Диетологи отмечают, что дыня (Cucumis melo) — это не просто сладкий и освежающий фрукт, но и ценный элемент рациона, особенно на завтрак. Этот тропический плод, более чем на 90% состоящий из воды, помогает утолить жажду, восполнить баланс жидкости и поддержать общее самочувствие.

По словам специалистов, дыня богата биологически активными соединениями, которые оказывают антиоксидантное действие, благотворно влияют на работу сердца и укрепляют иммунитет.

Защита клеток и профилактика болезней

Фрукт содержит витамин С, бета-каротин и фенольные соединения, которые нейтрализуют свободные радикалы, снижая риск окислительного стресса и преждевременного старения. В научных публикациях подчеркивается, что сорта с оранжевой мякотью особенно богаты бета-каротином — веществом, играющим важную роль в профилактике хронических заболеваний.

Естественное увлажнение и здоровье почек

Благодаря высокому содержанию калия и минимальному количеству натрия дыня помогает регулировать водно-солевой баланс, выводить токсины и предотвращать отеки. Исследования подтверждают, что этот фрукт, насыщенный водой и электролитами, способствует поддержанию нормального давления и здоровой работы почек.

Поддержка сердца и иммунитета

Регулярное употребление дыни улучшает кровообращение, способствует стабилизации артериального давления и помогает организму противостоять инфекциям. Эксперты связывают это с высоким содержанием калия, клетчатки, витамина С и антиоксидантов, которые оказывают кардиозащитный и иммуномодулирующий эффект.

Как включить дыню в рацион

Чтобы получить максимум пользы, диетологи советуют есть дыню в свежем виде — дольками, в салатах или в виде сока. Такой завтрак освежает, насыщает витаминами и помогает зарядиться энергией на весь день. Однако специалисты рекомендуют подбирать рацион с учетом индивидуальных потребностей и по возможности консультироваться с врачом.

