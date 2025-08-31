Почему ваш урожай огурцов замедляется в августе и как это исправить
Продлить плодоношение огурцов до поздней осени можно с помощью нескольких простых методов. Несмотря на то, что в августе растения начинают истощаться и урожайность падает, есть способы активизировать плодоношение и продлить процесс до первых заморозков.
Метод омоложения кустов
Один из наиболее эффективных способов — омоложение кустов огурцов. Для этого:
-
Очищаем центральный стебель от старых листьев, побегов и завязей.
-
Аккуратно укладываем стебель на землю кольцом.
-
Засыпаем укореняющуюся часть перегноем или сухой травой.
Этот метод стимулирует образование новых корней и возобновление активного плодоношения. Для ускорения процесса важно регулярно поливать место укоренения.
Подкормка бикарбонатом калия
Если омоложение кустов кажется сложным, можно воспользоваться более простым методом — подкормкой огурцов раствором бикарбоната калия. Для этого:
-
В августе кусты поливают трижды раствором из 2 таблеток бикарбоната калия, растворённых в 500 мл тёплой воды. Затем добавляют воду до 10 литров.
-
Через три дня листья опрыскивают раствором из одной таблетки на 5 литров воды, равномерно смочив обе стороны листьев.
-
Третью подкормку проводят через неделю после второй.
Тройная подкормка стимулирует яйцекладку и помогает поддерживать высокий урожай до наступления холодов.
Результаты и рекомендации
Согласно рекомендациям экспертов, использование бикарбоната калия доступно и эффективно для огурцов, а также других растений в огороде или комнатных цветов. Этот метод способствует активному плодоношению и обильному урожаю, даже в условиях осени.
Таким образом, с помощью простых подкормок и омоложения кустов можно значительно продлить плодоношение огурцов и наслаждаться свежими плодами до заморозков.
