Как обеспечить огурцам питание до поздней осени? 10 необходимых подкормок в августе

Сейчас огурцы активно растут и плодоносят, поэтому им необходимо регулярное питание. Правильная подкормка огурцов в августе позволит продлить их плодоношение вплоть до самых заморозков.

Потребности огурцов в августе

В августе огурцы особенно нуждаются в азоте, фосфоре, калии и микроэлементах. Азот стимулирует рост зеленой массы, фосфор улучшает цветение и завязывание плодов, а калий отвечает за качество и вкус урожая.

Важно обеспечить растения и необходимыми микроэлементами - железом, бором, марганцем, медью и другими. Они отвечают за общее состояние культуры и ее способность противостоять болезням.

Виды подкормок для огурцов в августе

Для подкормки огурцов в августе подходят различные удобрения. Можно использовать как комплексные минеральные смеси, так и органические удобрения.

Органические подкормки:

Настой травы (крапива, пырей, конский щавель);

Разведённый куриный помет- Коровяк или навозная жижа

Минеральные подкормки:

Аммиачная селитра (для азотного питания)

Суперфосфат (для улучшения цветения и завязывания плодов)

Сульфат калия (для улучшения вкуса и качества плодов)

Как правильно вносить подкормку

Подкормку огурцов следует проводить 1-2 раза в месяц, равномерно распределяя её по приствольному кругу растений. Если используются водорастворимые удобрения, их можно добавлять в поливную воду.

Органические подкормки вносят в почву, предварительно разведя их в воде. Минеральные удобрения рассыпают по поверхности и заделывают в грунт на глубину 5-7 см.

Следите, чтобы подкормка не попадала на листья и плоды - это может вызвать их ожог.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить своим огурцам полноценное питание в августе. Это позволит растениям дольше плодоносить и порадовать вас обильным урожаем даже после наступления первых заморозков.

Фото: Yurii-mr.