Как обеспечить огурцам питание до поздней осени? 10 необходимых подкормок в августе

Сейчас огурцы активно растут и плодоносят, поэтому им необходимо регулярное питание. Правильная подкормка огурцов в августе позволит продлить их плодоношение вплоть до самых заморозков.
Потребности огурцов в августе
В августе огурцы особенно нуждаются в азоте, фосфоре, калии и микроэлементах. Азот стимулирует рост зеленой массы, фосфор улучшает цветение и завязывание плодов, а калий отвечает за качество и вкус урожая.
Важно обеспечить растения и необходимыми микроэлементами - железом, бором, марганцем, медью и другими. Они отвечают за общее состояние культуры и ее способность противостоять болезням.
Виды подкормок для огурцов в августе
Для подкормки огурцов в августе подходят различные удобрения. Можно использовать как комплексные минеральные смеси, так и органические удобрения.
Органические подкормки:
- Настой травы (крапива, пырей, конский щавель);
- Разведённый куриный помет- Коровяк или навозная жижа
Минеральные подкормки:
- Аммиачная селитра (для азотного питания)
- Суперфосфат (для улучшения цветения и завязывания плодов)
- Сульфат калия (для улучшения вкуса и качества плодов)
Как правильно вносить подкормку
Подкормку огурцов следует проводить 1-2 раза в месяц, равномерно распределяя её по приствольному кругу растений. Если используются водорастворимые удобрения, их можно добавлять в поливную воду.
Органические подкормки вносят в почву, предварительно разведя их в воде. Минеральные удобрения рассыпают по поверхности и заделывают в грунт на глубину 5-7 см.
Следите, чтобы подкормка не попадала на листья и плоды - это может вызвать их ожог.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить своим огурцам полноценное питание в августе. Это позволит растениям дольше плодоносить и порадовать вас обильным урожаем даже после наступления первых заморозков.
Фото: Yurii-mr.
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