Один свежий ломтик — радость, целый огурец — риск: как угостить собаку овощем без последствий
Летом особенно хочется поделиться с питомцем лёгким и сочным овощем. Хрустящий огурчик кажется безобидным лакомством — много воды, минимум калорий. Но действительно ли он безопасен для собаки?
Чем полезен огурец для собаки
-
Гидратация: овощ на 95-96% состоит из воды и помогает утолять жажду в жару.
-
Витамины и минералы: содержит витамин C, витамин K, витамины группы B, калий и магний. Эти вещества поддерживают иммунитет, свёртываемость крови, работу сердца и нервной системы.
-
Диетичность: низкая калорийность и отсутствие сахара делают огурец подходящей закуской для питомцев с лишним весом.
-
Клетчатка: мягко стимулирует работу ЖКТ.
Когда огурец может навредить
-
Индивидуальная непереносимость: у некоторых собак появляются вздутие, понос или урчание — это повод исключить продукт.
-
Маринованные и солёные огурцы: строго под запретом из-за соли, уксуса, специй, а иногда и добавленного лука или чеснока. Всё это может вызвать отравление.
-
Целый огурец: риск подавиться, особенно у мелких пород.
-
Кожура: жёсткая шкурка труднее переваривается и может содержать нитраты.
-
Щенки до 6 месяцев: их пищеварение ещё не готово к таким экспериментам.
Как правильно давать огурцы собаке
-
Только свежий, тщательно вымытый овощ.
-
Лучше очищать от кожуры.
-
Нарезать на дольки или кусочки.
-
Давать 2-3 раза в неделю, не более 10% от дневного рациона.
-
Не заменять огурцом основной корм — это лишь дополнение.
Летний бонус
Холодные ломтики огурца отлично освежают собаку в жаркий день. Некоторые хозяева замораживают кусочки и предлагают питомцу как безопасное "ледяное" лакомство — главное, чтобы собака не глотала их целиком.
Когда нужен контроль ветеринара
-
При хронических болезнях почек, печени, ЖКТ, эндокринных нарушениях.
-
Щенкам, беременным и пожилым собакам.
-
При появлении сыпи, рвоты, метеоризма — продукт исключают и обращаются к врачу.
Огурец — безопасное сезонное угощение для собаки, если давать его редко, в правильной форме и с учётом особенностей питомца. Но полноценный рацион он не заменяет.
