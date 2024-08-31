Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Почему желтеют листья на огурцах и как этого избежать?
  1. Главная
  2. Садоводство

Решаем проблему с жёлтыми листьями огурцов: советы по уходу и профилактике

Почему желтеют листья на огурцах и как этого избежать?

Если в разгар сезона вы заметили, что листья ваших огуречных растений начали желтеть и засыхать, не стоит паниковать. Это распространенная проблема, с которой сталкивается большинство огородников, но она вполне решаема.

Почему желтеют листья на огурцах?

Пожелтение листвы огурцов может быть вызвано рядом причин:

  • Старение растения. По мере роста и плодоношения огурцы закономерно тратят силы, и нижние листья начинают желтеть.
  • Нарушение водного баланса. Недостаток влаги или, наоборот, застой воды в почве приводят к угнетению растений.
  • Нехватка питательных веществ. Истощение грунта и недостаток макро- и микроэлементов тормозят развитие огурцов.
  • Болезни и вредители. Грибковые инфекции, насекомые-вредители - все это может спровоцировать пожелтение листвы.

Что делать, если желтеют листья?

Чтобы предотвратить раннее старение огурцов и продлить их плодоношение, необходимо принять ряд мер:

  • Обеспечить регулярный и обильный полив. Огурцы очень требовательны к влаге, особенно в жаркую погоду.
  • Провести подкормку растений комплексными минеральными удобрениями. Это поможет компенсировать нехватку питательных веществ.
  • Обработать кустики огурцов от болезней и вредителей. Используйте проверенные фунгицидные и инсектицидные средства.
  • Обрывать нижние, наиболее старые листья по мере их пожелтения. Это стимулирует образование новой здоровой листвы.
  • Мульчировать приствольный круг торфом, соломой или опилками. Это поддержит оптимальную влажность почвы.

Кроме того, важно обеспечить растениям хорошее освещение и проветривание, чтобы предотвратить загущение посадок.

Если своевременно принять меры, то можно значительно продлить период плодоношения огурцов и получить обильный урожай. Главное - вовремя выявить и устранить причины пожелтения листвы.

Фото: Reaperman.

Мир

Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию

Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию

По данным Госдепартамента США американская оборонная компания Raytheon была оштрафована на 200 миллионов долларов за нарушение правил экспорта оборонных технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Ливан.

Читать полностью
Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова

Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова

Миллиардер и ведущий акционер социальной сети X Илон Маск назвал блокировку ресурса в Бразилии ударом по свободе слова на планете. Также предприниматель выступил с прогнозом, что аналогичная ситуация вероятна и в Соединенных Штатах, в стом случае, если на выборах президента и вице-президента победят демократы Камала Харрис и Тим Уолц.

Читать полностью

Общество

Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ

Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ

Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Читать полностью
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.

Читать полностью

Новости