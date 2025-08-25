Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огурцы
Огурцы
© creativecommons.org by Mariuszjbie is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:07

Огурцы плачут желтыми слезами: главный секрет богатого урожая – исправьте всего одну ошибку

Огурцы благодарят: простые методы для борьбы с пожелтением листьев

Пожелтение листьев у огурцов — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Желтые листья могут быть признаком различных проблем, от недостатка питательных веществ до болезней и вредителей. Узнайте о наиболее распространенных причинах пожелтения листьев у огурцов и о том, как эффективно решить эту проблему, чтобы сохранить свой урожай.

Недостаток света из-за загущенной посадки также приводит к пожелтению и отмиранию нижних листьев. Своевременно прореживайте всходы и формируйте плети. Прореживание всходов и формирование плетей помогут обеспечить достаточное количество света для всех листьев растения.

Проверьте состояние корневой системы; возможно, корни повреждены при рыхлении или страдают от переувлажнения. Аккуратно разрыхляйте почву, не повреждая поверхностные корешки. Переувлажнение почвы может привести к загниванию корней, что негативно сказывается на здоровье листьев.

Естественный процесс: удаление старых листьев для улучшения проветривания

Если желтеют только нижние старые листья, а верхушка зеленая — это может быть естественный процесс. Удаляйте такие листья для улучшения проветривания. Удаление старых листьев помогает улучшить циркуляцию воздуха вокруг растения и предотвратить развитие болезней.

Желтизна между жилками часто указывает на недостаток магния или железа. Внекорневая подкормка соответствующими микроэлементами быстро исправит ситуацию. Внекорневая подкормка позволяет быстро доставить необходимые микроэлементы к листьям растения.

При обнаружении тли или паутинного клеща обработайте растения мыльным раствором или биопрепаратами. Регулярно осматривайте обратную сторону листьев. Своевременное обнаружение и борьба с вредителями помогут предотвратить повреждение листьев и сохранить здоровье растения.

Грибковые заболевания: удаление больных листьев и обработка фунгицидами

Признаки грибковых заболеваний (мучнистая роса, антракноз) требуют немедленного удаления больных листьев и обработки фунгицидами. Начинайте с менее токсичных биологических средств. Раннее выявление и лечение грибковых заболеваний поможет предотвратить их распространение и сохранить урожай.

Избегайте полива холодной водой, это вызывает шок у корней. Используйте воду, прогретую на солнце. Полив теплой водой помогает предотвратить стресс у растения и обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ.

Обеспечьте огурцам опору для вертикального роста. Это улучшает освещение и снижает риск заболеваний. Вертикальный рост позволяет увеличить освещенность растения и улучшить циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить развитие болезней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Этот карточный трюк изменит ваш огород: сорняки исчезнут навсегда сегодня в 0:06

Сорняки исчезают без следа: неожиданный материал для борьбы на грядках

Узнайте, как избавиться от сорняков с помощью мульчирования картоном! Эффективный и экологичный метод создает чистые грядки, улучшает почву и экономит время садоводам.

Читать полностью » Вертикальная сушка трав на вешалке: простой способ сохранить аромат вчера в 23:03

Секрет зимнего аромата: зелень сушат не на солнце и не у батареи

Сушить зелень можно без сушилки — достаточно вешалки и прищепок. Рассказываем, какие травы подходят, как собрать конструкцию и какие ошибки могут испортить аромат на весь сезон.

Читать полностью » Когда убирать лук: агрономы назвали признаки зрелости урожая вчера в 22:19

Почему календарь обманывает огородников: лук портится из-за неправильной уборки

Уборка лука слишком рано или поздно может свести урожай к нулю. Мы рассказываем, какие точные признаки покажут, что лук созрел и его можно выкапывать без риска для хранения.

Читать полностью » Агрономы объяснили, по каким признакам определить готовность чеснока к уборке вчера в 21:13

Перезревший чеснок хранится хуже картошки: как не упустить момент

Зрелый чеснок легко определить по листьям, плотности головки и состоянию оболочки. Рассказываем, какие признаки укажут на то, что пора приступать к уборке и как не упустить идеальный момент.

Читать полностью » Василий Жайворонок: гектар возле фермы альпак подорожал с 300 тыс. до 1,5 млн рублей вчера в 20:10

Альпаки взорвали рынок: земля возле ферм дорожает быстрее, чем в Москве

Цены на участки в ряде регионов России выросли в пять раз — но причина не в ремонте дорог или новом ТЦ. Рассказываем, как обычные фермы с альпаками превратились в двигатель роста стоимости земли.

Читать полностью » Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения вчера в 19:11

Хотите, чтобы орхидея цвела снова и снова? Попробуйте этот способ

Август решает судьбу орхидей: правильная подкормка и полив в этот период могут продлить цветение почти на весь год.

Читать полностью » Чем засеять грядку после лука и чеснока — советы агрономов вчера в 18:12

Никогда не оставляйте грядку пустой после чеснока и лука — вот что делать

После лука и чеснока почву нужно восстановить: сидераты обогатят землю, улучшат её структуру и помогут получить щедрый урожай в следующем сезоне.

Читать полностью » Агрономы назвали главные ошибки, из-за которых морковь покрывается трещинами вчера в 17:13

Вся морковь в трещинах? Вот что надо делать, чтобы сохранить ее целой

Почему морковь трескается перед уборкой? Ошибки полива, особенности почвы и сорта, а также простые советы помогут сохранить урожай целым и сладким.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи в ОАЭ нашли христианский крест VII века и подтвердили существование монастыря на Сир-Бани-Ясе
Авто и мото

Tesla подозревают в нарушении отчётности по ДТП с системой Full Self-Driving — NHTSA
Авто и мото

Автоэксперты назвали, какой тип мойки безопаснее для кузова автомобиля
Красота и здоровье

Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции
Питомцы

Ветеринары: даже домашняя кошка может заразиться глистами через блох или сырое мясо
Дом

Приметы о пауках: когда их появление сулит деньги или хорошие новости
Еда

Как правильно подготовить грецкие орехи для салата Вальдорф
Туризм

Бархатный сезон для семей с детьми: лучшие направления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru