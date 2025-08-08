Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Стив Снодграсс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:12

3 ингредиента и 20 минут — вот и всё, что нужно для идеальных роллов без рыбы

Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления

Ищете лёгкий и свежий вариант японской кухни? Роллы с огурцом — идеальный выбор! Их называют "норимаки", и они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок.

Что понадобится

  • Рис (400 г) — подойдёт специальный для суши или обычный круглозёрный.
  • Нори (3 листа) — 6 г.
  • Огурцы (1 шт.) — лучше молодые и свежие.
  • Соус васаби (15 г).
  • Рисовый уксус (4 ст. л.) — можно заменить виноградным.
  • Вода (250 мл).

Как приготовить

Промойте огурец, обсушите и отрежьте кончики. Разрежьте вдоль на 4 части, удалите семена и нарежьте соломкой толщиной до 1 см. Промойте рис, залейте водой (1:1) и варите под крышкой до впитывания жидкости. Дайте настояться 10 минут, затем смешайте с уксусом, солью и сахаром.

Расстелите нори на циновке. Равномерно распределите рис, оставив 1,5 см свободного края. В центр выложите полоску васаби и огурец. Аккуратно сверните с помощью коврика. Разрежьте роллы острым ножом (должно получиться 6 штук). Подавайте с соевым соусом, васаби и маринованным имбирем.

Советы

  • Используйте очень острый нож, чтобы роллы не разваливались.
  • Если нет рисового уксуса, подойдет виноградный.
  • Для сочности выбирайте плотные огурцы без пустот.

