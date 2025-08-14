Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полив огурцов в огороде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:32

Этот приём добавит огурцам ещё 2–3 недели плодоношения — без затрат и химикатов

Осень — время переменчивой погоды, которая может негативно сказаться на урожае огурцов. Однако, опытные огородники знают секрет, как продлить плодоношение этих овощей даже в условиях похолодания. Один из эффективных способов — использование золы. Подкормка зольным раствором работает как антистрессант, укрепляя клеточные стенки и повышая общую устойчивость растения к неблагоприятным факторам. Она особенно эффективна, если провести ее за день-два до ожидаемого похолодания.

Полив зольным раствором лучше делать в утренние часы теплого дня, чтобы почва успела прогреться и корни активно усвоили питательные вещества. Холодная почва резко снижает способность растений впитывать питание, поэтому важно учитывать этот фактор. Для приготовления раствора используйте золу, полученную от сжигания древесины, свободной от химических обработок.

Эпин или циркон: усиление защиты изнутри

Одновременно с корневой подкормкой полезно провести внекорневую обработку раствором эпина или циркона, следуя инструкции. Эти препараты стимулируют собственные защитные силы растений, помогая им адаптироваться к стрессу. Они способствуют укреплению иммунитета огурцов и повышают их устойчивость к низким температурам.

Для дополнительной защиты корневой системы от переохлаждения замульчируйте почву вокруг кустов толстым слоем (5-7 см) сухой травы, компоста или перепревших опилок. Мульча действует как термос, сохраняя тепло, накопленное за день. Это особенно важно в прохладные ночи, когда температура может значительно снизиться.

Временное укрытие: защита от прямых морозов

Если ожидаются заморозки, соорудите над грядкой временное укрытие из спанбонда или пленки на дугах. Укрывной материал защитит листья и стебли от прямого воздействия мороза, особенно эффективно работая в сочетании с подкормкой золой. Укрытие создаст микроклимат, который поможет огурцам пережить неблагоприятные условия.

Этот нехитрый прием с золой помогает продлить плодоношение огурцов на несколько ценных недель, спасая урожай от капризов погоды. Он абсолютно безопасен, экологичен и доступен каждому огороднику. Зола — это натуральное удобрение, которое не содержит химических веществ, что делает его идеальным выбором для органического земледелия.

Как распознать стресс у огурцов и что делать

При понижении температуры огурцы испытывают сильный стресс, что может вызвать пожелтение листьев и опадение завязей. Зольная подкормка минимизирует эти негативные последствия. Она помогает растениям быстрее восстановиться и продолжить плодоношение, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Не используйте для полива холодную воду из колодца или скважины, она усугубит стресс от похолодания. Всегда давайте воде прогреться до температуры воздуха. Это поможет растениям лучше усваивать питательные вещества и снизит риск негативного воздействия низких температур.

Интересные факты об огурцах:

Огурцы на 95% состоят из воды.
Огурцы относятся к семейству тыквенных.
Родиной огурцов считается Индия.
Огурцы богаты витаминами и минералами, полезными для здоровья.

