Не спешите выбрасывать перезревшие огурцы: вот как получить из них бесценный посадочный материал

Вырастить огурцы из собственных семян под силу каждому огороднику, если знать основные правила. Такой способ не только экономит деньги, но и позволяет сохранить любимый сорт на долгие годы. Семена огурцов отличаются высокой жизнеспособностью и могут прорастать даже спустя несколько сезонов. Главное — придерживаться практики, которую используют опытные садоводы.

Какие огурцы подходят для семян

Для заготовки используют только сортовые растения. Гибридные огурцы с маркировкой F1 не сохраняют сортовых признаков, поэтому из их семян урожай получится непредсказуемым. Лучший вариант — старые, проверенные временем сорта.

Семена собирают с первых плодов, которые завязались на кусте. Такие огурцы обладают высокой энергией роста и дают крепкое потомство. Важно, чтобы материнское растение было полностью здоровым, плодоносило обильно и не имело признаков заболеваний.

Также необходимо учитывать сортовую чистоту: рядом не должны расти разные разновидности, иначе возможно перекрёстное опыление.

Как подготовить плоды

Для семян огурцы оставляют на грядке до полного созревания. Их не снимают в обычные сроки, а дают вырасти до состояния "переростков". Плод желтеет, становится матовым, иногда приобретает белёсый или оранжевый оттенок. Чтобы случайно не сорвать такой экземпляр, его помечают ленточкой или ниткой.

Спелые плоды аккуратно срезают и оставляют на дозаривание в ящиках или на подносах. Там они становятся мягче и ярче по цвету. Так как часть урожая может испортиться, опытные огородники всегда оставляют несколько плодов для подстраховки.

Извлечение и промывка семян

Созревший огурец разрезают вдоль и ложкой достают семена вместе с мякотью. Массу перекладывают в миску, добавляют немного воды и оставляют на 1-2 дня. За это время начинается процесс брожения: мякоть разрушается, а слизь отделяется от семян.

Затем содержимое промывают через сито под проточной водой, помогая деревянной палочкой. В итоге семена должны стать чистыми и легко разделяться между собой.

Сушка и хранение

Очищенные семена раскладывают тонким слоем на бумаге, фольге или ткани. Их нужно полностью просушить, иначе появится плесень. В процессе сушки семена время от времени перемешивают.

Хранят заготовки в бумажных пакетах или небольших пакетиках на молнии. Важно подписать сорт и год сбора. В сухом и тёмном месте семена сохраняют всхожесть пять лет и дольше. Многие садоводы считают, что максимальную урожайность дают семена, использованные спустя сезон после сбора.

Советы начинающим:

Для заготовки выбирайте только первые и самые крепкие плоды.

Не используйте семена гибридов F1 — они не повторяют сортовые качества.

Не высаживайте рядом разные сорта, чтобы избежать перекрёстного опыления.

Перед хранением тщательно высушивайте семена, иначе они потеряют всхожесть.

Собственные семена огурцов позволяют быть уверенным в урожае и сохранять любимые сорта долгие годы. Процесс их заготовки несложен, а результат приносит удовлетворение и практическую пользу.

