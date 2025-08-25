Огурцы до заморозков: вот что нужно сделать в августе, чтобы собирать урожай до октября

Многие огородники в августе уже убирают огуречные плети, считая сезон завершённым. Но есть приёмы, которые позволяют "выжать максимум" и собирать урожай до самых заморозков. Секрет в том, чтобы не дать болезням и вредителям погубить растения во второй половине лета. Главный союзник — триходерма, полезный микроорганизм, защищающий огурцы от грибковых инфекций.

Триходерма — живой щит для грядки

Подавляет фузариоз, серую и белую гниль, мучнистую росу.

Безопасна для людей, животных и пчёл.

Стимулирует рост корней, улучшает усвоение питания.

Продлевает вегетацию и поддерживает активное плодоношение.

Схема продления урожая

Этап 1. Полив под корень

10 л тёплой воды;

3 ч. л. порошка триходермы (или по инструкции).

Полить равномерно всю грядку. После — замульчировать травой или соломой.

Этап 2. Опрыскивание по листу

Раствор:

10 л воды;

1 ч. л. триходермы;

1 ч. л. комплексного удобрения;

1 ампула биостимулятора ("Циркон", "НВ-101" и др.).

Опрыскивать утром или вечером, уделяя внимание нижней стороне листьев.

Этап 3. Защита от вредителей

Каждые 2 недели обработка от паутинного клеща:

биопрепарат "Фитоверм";

опрыскивать особенно нижнюю часть листа;

урожай можно собирать через 72 часа.

Дополнительные приёмы