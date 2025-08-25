Огурцы до заморозков: вот что нужно сделать в августе, чтобы собирать урожай до октября
Многие огородники в августе уже убирают огуречные плети, считая сезон завершённым. Но есть приёмы, которые позволяют "выжать максимум" и собирать урожай до самых заморозков. Секрет в том, чтобы не дать болезням и вредителям погубить растения во второй половине лета. Главный союзник — триходерма, полезный микроорганизм, защищающий огурцы от грибковых инфекций.
Триходерма — живой щит для грядки
-
Подавляет фузариоз, серую и белую гниль, мучнистую росу.
-
Безопасна для людей, животных и пчёл.
-
Стимулирует рост корней, улучшает усвоение питания.
-
Продлевает вегетацию и поддерживает активное плодоношение.
Схема продления урожая
Этап 1. Полив под корень
-
10 л тёплой воды;
-
3 ч. л. порошка триходермы (или по инструкции).
Полить равномерно всю грядку. После — замульчировать травой или соломой.
Этап 2. Опрыскивание по листу
Раствор:
-
10 л воды;
-
1 ч. л. триходермы;
-
1 ч. л. комплексного удобрения;
-
1 ампула биостимулятора ("Циркон", "НВ-101" и др.).
Опрыскивать утром или вечером, уделяя внимание нижней стороне листьев.
Этап 3. Защита от вредителей
Каждые 2 недели обработка от паутинного клеща:
-
биопрепарат "Фитоверм";
-
опрыскивать особенно нижнюю часть листа;
-
урожай можно собирать через 72 часа.
Дополнительные приёмы
-
Полив только тёплой водой вечером.
-
Мульчирование для защиты корней и удержания влаги.
-
Постепенное удаление нижних пожелтевших листьев.
-
Подвязка плетей для вентиляции.
-
Севооборот: не сажать огурцы на одном месте два года подряд.
