Малосольные огурцы становятся вкуснее с каждым днём: секрет в одной ложке заправки

Огурцы обычно ассоциируются с лёгкими летними салатами или хрустящими малосольными заготовками. Но есть рецепт, который способен удивить даже тех, кто считает, что "огурцом уже никого не удивишь". Эта быстрая закуска готовится всего за несколько минут, а вкус становится только ярче и глубже с каждым днём.

Ингредиенты для закуски

свежие огурцы — 300 г;

соль — половина ч. л.;

укроп — по вкусу;

чеснок — 3 зубчика;

сахар — половина ч. л.;

винный уксус (6%) — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить

Огурцы нарежьте одинаковыми брусочками. Переложите в миску, добавьте соль и оставьте в холодильнике на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага. Тем временем измельчите укроп, пропустите чеснок через пресс и соедините с сахаром, уксусом и растительным маслом. Хорошо перемешайте. Огурцы обсушите бумажными полотенцами, переложите в чистую посуду и заправьте приготовленной смесью. Добавьте чёрный перец и аккуратно перемешайте.

Готово! Закуска хороша и сразу после приготовления, но через несколько часов вкус станет ещё более насыщенным.

Советы для идеального результата

Режьте огурцы равномерно — так они будут одинаково хрустеть.

Для заправки берите только свежий укроп — именно он придаёт блюду характерный летний аромат.

Если хотите более мягкий вкус, замените винный уксус на яблочный.

Эта закуска идеально подойдёт и для летнего пикника, и для праздничного стола. Хрустящие, ароматные и в меру острые огурцы — простое блюдо, которое быстро станет любимым в вашей семье.