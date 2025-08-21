Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
умный ребенок
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:52

Дети и математика: 5 минут игры определяют успех в учебе — что показал эксперимент

Когнитивные навыки школьников: влияние игры на учебу и развитие

Исследование, проведенное группой ученых в северо-восточной части Бразилии, продемонстрировало, что электронная игра Cucca Curiosa способствует развитию исполнительных функций и математических способностей у школьников 7-10 лет.

Исполнительные функции — это ключевые когнитивные процессы, которые помогают человеку планировать действия, удерживать информацию в памяти, контролировать импульсы, переключаться между задачами и адаптироваться к изменениям. У детей эти навыки напрямую связаны с успешностью обучения, социальным развитием и эмоциональной устойчивостью. Дефицит подобных способностей может приводить к трудностям в учебе и взаимодействии со сверстниками.

Авторы работы под руководством Аланни Нуньес де Сантаны решили проверить, может ли игровая форма тренинга повлиять на эти показатели.

Что представляет собой программа

Cucca Curiosa — это электронная игра, созданная на базе Unity 2D. Она включает шесть мини-игр на португальском языке, каждая из которых тренирует отдельные когнитивные навыки. При этом детям объясняют, как применять эти умения в повседневной жизни.

Задания постепенно усложняются, а в игровой процесс встроены метакогнитивные подсказки — они побуждают ребенка анализировать свои действия, задавать себе вопросы и следить за вниманием.

Программа состояла из пяти сессий по 13 минут каждая (иногда до 26 минут). Полный курс занимал одну неделю.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 112 детей государственных школ: по 28 человек каждого возраста от 7 до 10 лет, из них половина — мальчики. Ребят случайным образом разделили на две группы: одна проходила тренинг, другая не участвовала в дополнительных занятиях.

До и после курса дети выполняли тесты на память, внимание и математические способности. Для этого использовались нейропсихологическая батарея NEUPSILIN-Inf и тест TEMA.

Результаты

Ученые зафиксировали, что программа дала краткосрочные улучшения как в когнитивных, так и в математических навыках. Анализ показал, что развитие исполнительных функций напрямую связано с ростом успеваемости по математике.

Авторы отметили, что дети улучшили рабочую память, контроль над импульсами и когнитивную гибкость. Прогресс проявился в упражнениях на счет, последовательности, арифметические действия, сравнение дробей и работу с процентами.

Важные нюансы

При этом исследователи подчеркнули, что дети в экспериментальной группе знали о своем участии в программе и могли предполагать, каких результатов ждут ученые. Это создает риск влияния так называемого эффекта Хоторна — когда человек старается лучше просто потому, что понимает: за ним наблюдают.

