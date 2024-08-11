Куба резко осудила атаку Израиля на школу в секторе Газа, в которой укрывались сотни мирных жителей. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал это преступлением против человечности.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет нанес удар по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек.
Армия обороны Израиля заявила, что в школе располагались бойцы ХАМАС. МИД Кубы решительно осудил действия Израиля, заявив, что они демонстрируют полное неуважение к международному гуманитарному праву.
Куба потребовала положить конец геноциду и призвала Израиль к ответу за свои действия. Аналогичную позицию занял и МИД РФ, который призвал Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в будущем. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Движок различий, ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 .)
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