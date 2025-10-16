Карибская мечта ближе: как россияне смогут напрямую долететь до Кубы

С 2 ноября 2025 года авиакомпания Conviasa, крупнейший перевозчик Боливарианской Республики Венесуэла, запускает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Варадеро — один из самых популярных кубинских курортов.

Новый маршрут соединит Северную столицу с Островом свободы

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, некоторые компании уже включили новый маршрут в пакетные туры. Однако, как отмечает "Российская газета", в большинстве предложений пока указан пункт назначения Гавана, а в свободной продаже билеты из Варадеро в Петербург и обратно ещё не появились.

Латиноамериканское направление набирает обороты

Рейс в Варадеро станет вторым маршрутом Conviasa из Санкт-Петербурга — с 1 ноября компания также начнёт выполнять регулярные перелёты в столицу Венесуэлы, Каракас.

Ожидается, что новые авиасообщения повысят интерес российских туристов к регионам Латинской Америки и укрепят транспортные связи между странами.